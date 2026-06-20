Araceli González mostró el íntimo festejo de sus 59 años: cena en familia, brindis y un regalo muy especial

Araceli González cumplió 59 años y eligió celebrarlo de una manera íntima y muy especial junto a las personas más importantes de su vida. La artista compartió en sus redes sociales las postales de la celebración, las cuales cautivaron por completo a sus seguidores.

Así fue el cumpleaños de Araceli González junto a sus hijos y su esposo Fabián Mazzei

En el día de su cumpleaños, Araceli González estuvo acompañada por sus hijos, Flor Torrente y Toto Kirzner, y su esposo, Fabián Mazzei, con quienes disfrutó de una noche cargada de emociones, afecto y buena gastronomía. Antes de llegar al lugar elegido para la cena, la protagonista vivió un momento tan sencillo como significativo que decidió mostrar en su cuenta de Instagram.

Su hija mayor, Flor Torrente, la sorprendió con un ramo de flores que la propia actriz seleccionó en un puesto callejero. En una de las imágenes compartidas se la puede ver observando distintas variedades de flores en plena noche, mientras el gesto de su hija anticipaba el festejo que estaba por comenzar.

Araceli González mostró el íntimo festejo de sus 59 años

Luego, la familia se dirigió al exclusivo Park Hyatt del Palacio Duhau, un restaurante de estilo francés donde tuvo lugar la celebración. Araceli González posó frente a la imponente fachada del edificio, que al tener columnas, molduras clásicas y detalles arquitectónicos evocan el glamour europeo.

Una vez que llegaron al sitio, Araceli González y sus hijos disfrutaron de una cena privada en un ambiente sofisticado y elegante. "Muy feliz", escribió la empresaria cosmética junto a las postales que resumieron algunos de los momentos más especiales de la velada. Entre ellas se destacó una foto en la que aparece sentada frente a su torta de cumpleaños, con los ojos cerrados y las manos apoyadas sobre el rostro mientras pedía sus tres deseos.

Araceli González mostró el íntimo festejo de sus 59 años

Otro de los posteos muestra el pastel, de estética refinada y minimalista, que eligió Araceli González para su cumpleaños número 59. La torta cubierta con crema en tonos marfil y decorado con delicados macarons distribuidos sobre la superficie se llevaron todas las miradas y cosecharon una lluvia de "likes" en la red social.

Asimismo, Araceli González dejó ver parte de la mesa del festejo, donde copas de vino, champagne, café y porciones del pastel reflejaban la sobremesa relajada y distendida que disfrutó con su familia. Por último, compartió un video en el que registró distintos momentos de la cena, dejando ver el clima cálido y divertido que se vivió durante toda la noche.

El gesto de Araceli González que despejó los rumores de crisis con Fabián Mazzei

Más allá de la celebración, las publicaciones que realizó Araceli González en la fecha de su cumpleaños también tuvieron un mensaje contundente. En medio de las versiones de un supuesto distanciamiento con Fabián Mazzei, tras firmar la paz con su expareja Adrián Suar, la actriz subió dos románticas fotografías junto a él.

Araceli González y Fabián Mazzei

Sin dudas, su gesto sirvió para despejar los rumores y dejar en evidencia la solidez del vínculo que mantiene con el actor, quien la acompañó durante toda la celebración. De esta manera, Araceli González mostró el íntimo festejo de sus 59 años: cena en familia, brindis y un regalo muy especial de parte de su hija Flor Torrente.