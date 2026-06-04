Aseguran que Araceli González y Fabián Mazzei atraviesan una crisis: señalan a Adrián Suar

En los últimos días, un reecuentro ante las cámaras dio que hablar al ser el cierre de una pelea histórica. Se trata de Araceli González y Adrián Suar, en una noche de teatro en el que la actriz dijo presente en el estreno de Sottovoce, protagonizada por el actor y productor. De esta forma, pusieron fin a una "guerra" que protaginizaban desde hace largos años, por cuestiones económicas y acusaciones cruzadas.

Pero esta fima de paz habría traido consigo una profundización de la crisis de pareja de Araceli González, con Fabián Mazzei. “No están bien como pareja, están distanciados. Si bien viven juntos en su casa de Pilar, les estuvo costando mucho el último tiempo, sobre todo a Fabián, el acercamiento de Araceli con Adrián”, contó Pepe Ochoa en LAM (América).

Qué pasa entre Araceli González y Fabián Mazzei

Hace casi dos décadas, Araceli González y Fabián Mazzei están en pareja y se consolidaron como uno de los romances más estables del espectáculo. Sin embargo, en este último tiempo estarían atravesando una crisis, que se habría profundizado tras el encuentro de la actriz con su expareja, Adrián Suar, generando nuevas tensiones entre ellos.

“Hay algo a Fabián que le duele mucho, esto es lo que me cuentan, todo lo que está pasando y las actitudes que tuvo Araceli en algunas cuestiones mediáticas, que terminaron de generar el distanciamiento”, indicó Ochoa y recordó que uno de esos momentos fue cuando la actriz rompió en llanto al hablar de su expareja en La noche de Mirtha Legrand (eltrece). "Después también me cuentan de la primera vez que Araceli da la nota acá en LAM, donde vuelve a reflotar el tema, eso a Fabián no le hizo bien porque ese día Araceli abrió una puerta y esa puerta mete, quieras o no, a todos los involucrados en la historia”, agregó el panelista.

En este contexto, Ochoa indicó que Fabián sentiría que quedó en un lugar incómodo en la situación."Él en su momento, cuando trabajaba en Polka, era el actor número uno, estaba en todos lados, era un actor que tenía un lugar estelar que después lo perdió”, comentó sobre el estado de la carrera de Mazzei. Y agregó: “A mí lo que me dicen es que no se están llevando bien, que están cada vez peor como pareja, que si bien no se querían separar, sí la crisis era profunda, que Flor (Torrente), la hija de Araceli, ayudó a recomponer en el último tiempo, que hubo algo muy difícil para Fabián que fue el llanto en la mesa de Mirtha”.

Por su parte, Araceli González no dudó en comunicarse con LAM y aclaró que si bien mantiene peleas con su pareja, al compartir su trabajo empresarial, no están viviendo una crisis. Además, aseguró que Fabián fue uno de los impulsores a que se llegue a un arreglo en la relación con Adrián Suar.