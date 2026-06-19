Araceli González celebró su cumpleaños y le dedicó un romántico mensaje a Fabián Mazzei: "Es mi todo en cada paso"

Araceli González celebró sus 59 años con una profunda reflexión en redes sociales, donde repasó su presente, habló de los aprendizajes que le dejaron los años y le dedicó unas tiernas palabras a Fabián Mazzei, su compañero desde hace más de 15 años.

Araceli González

Araceli González celebró su cumpleaños y le dedicó un romántico mensaje a Fabián Mazzei

A través de su cuenta de Instagram, la Araceli González compartió una imagen acompañada por un extenso mensaje en el que se mostró agradecida por el momento personal que atraviesa.

"Cuando pienso en los años que voy cumpliendo tengo esa sensación de que quiero hacer todo y más. Que lo vivido me amortiguó para estar plantada en este lugar que me hace crecer y seguir adelante", expresó en el posteo.

Araceli González y Fabián Mazzei

En medio de su reflexión, Araceli hizo una mención especial a Fabián Mazzei, con quien comparte su vida desde 2008. "Fabi es mi todo en cada paso. Su amor es envolvente y genuino. En esta familia alivianamos la vida", escribió la actriz, dejando en evidencia el gran momento que atraviesa junto al actor. Además, aprovechó para agradecer a las personas que la acompañan desde siempre: "Agradecida a quienes siempre están conmigo y yo con ellos. Porque es mutuo".

Otro de los conceptos que destacó en su mensaje fue la importancia de la conciliación, una palabra que, según contó, eligió como guía para este nuevo año de vida. "Conciliar es la palabra nueva que este año puse como primera. Decidí estar liviana y en paz en muchas cosas. Uno puede hacer retirada y pausar", reflexionó.

El posteo de Araceli González por su cumpleaños

Sus palabras llegan pocos días después del reencuentro público que protagonizó con Adrián Suar durante una función teatral, un gesto que marcó el final de años de distancia y diferencias mediáticas.

Hacia el final del mensaje, Araceli también habló de sus hijos, Flor Torrente y Toto Kirzner, y de la felicidad que siente al verlos crecer. "Estoy feliz por eso. Sonreí plena y mis hijos también", aseguró.

Araceli Gonzalez y Adrián Suar

Luego cerró con una de las frases más emotivas de toda la publicación: "Le fui fiel a esa niña llena de sueños que sigue estando en mi corazón. No te vayas, me orientás a lo más genuino de todo". Con este posteo, Araceli González celebró un nuevo cumpleaños rodeada de afecto, en un momento de equilibrio personal, reconciliaciones y mucho amor junto a Fabián Mazzei.