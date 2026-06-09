Confirman la crisis entre Araceli González y Fabián Mazzei: “Dolor y escarnio público”

La relación entre Araceli González y Fabián Mazzei quedó nuevamente en el centro de la escena luego de que Luis Ventura sorprendiera al hablar de una presunta crisis que estaría atravesando la pareja. Aunque ninguno de los protagonistas se pronunció sobre las recientes versiones, las declaraciones del periodista generaron un fuerte revuelo en el mundo del espectáculo.

Araceli González y Fabián Mazzei

La información surgió durante una intervención de Luis Ventura en Primicias Ya, donde insinuó que una reconocida figura artística se encontraba atravesando un profundo malestar personal. Minutos después, confirmó que se refería a Fabián Mazzei y vinculó la situación con distintos conflictos laborales y emocionales que habrían impactado en su vida cotidiana.

El motivo detrás de la supuesta crisis entre Araceli González y Fabián Mazzei

“Sé que lo van a desmentir, pero estoy cansado de que me desmientan. Siempre apuesto a la verdad. Duela o no duela”, comenzó Luis Ventura. Luego, apuntó a detalles sobre el supuesto presente del actor: “Hay alguien que se siente herido, mortificado y está en crisis con su interna familiar. Alguien que se quedó afuera de todo, de la reconciliación con el capanga Canal 13, se quedó afuera de la planificación teatral de muchas obras y muchas salas”, sostuvo.

Finalmente, el periodista fue directo: “Están en crisis Araceli González y Fabián Mazzei. Por el dolor y el escarnio que él siente adentro de su alma. ‘Yo puse el pecho ante toda la opinión pública y me quedé afuera de todo’, le habría dicho a una persona de su entorno”, afirmó. Según Luis Ventura, Fabián Mazzei estaría atravesando una etapa de tristeza y frustración vinculada a cuestiones profesionales y personales.

Qué dijo Fabián Mazzei sobre la reconciliación entre Araceli González y Adrián Suar

Las versiones sobre la crisis cobraron aún más fuerza porque surgieron poco después de la reconciliación pública entre Araceli González y Adrián Suar, quienes lograron recomponer su vínculo tras años de distanciamiento. Sin embargo, cuando fue consultado por el tema en Desayuno Americano, Fabián Mazzei se mostró completamente a favor de ese acercamiento familiar: “Estoy contento porque están bien y eso es lo único que importa, están en familia y es lo más importante”, aseguró.

Araceli González y Fabián Mazzei

Además, explicó por qué decidió no asistir al estreno teatral de Suar, evento al que sí concurrieron Araceli González y Toto Kirzner. “Me parece que era un momento de ellos y estar ahí no daba”, reflexionó Fabián Mazzei, dejando en claro que prefirió mantenerse al margen de ese reencuentro. Hasta ahora ninguno de los involucrados se ha pronunciado al respecto, por lo que su presente sentimental sigue siendo una incógnita.