El esperado encuentro entre Araceli González y la nueva novia de Adrián Suar

Después de años de distancia y polémica, Araceli González sorprendió al asistir a la función de prensa de “Sottovoce”, la obra protagonizada por Adrián Suar en El Nacional. En la puerta del teatro, la actriz se mostró sonriente, relajada y dispuesta a hablar del proceso de acercamiento con su exmarido y padre de su hijo Toto Kirzner, quien cumplió un papel muy especial y conciliador en este nuevo capítulo que transitan todos como familia.

“Por suerte estamos muy bien, disfrutando de este momento, revinculándonos como familia, así que muy bien. Hay que evolucionar”, aseguró Araceli, quien además de conocer a Margarita, la hija de Suar con Griselda Siciliani, también pudo cruzarse con Rocío Robles, actual pareja de Adrián.

Araceli dejó atrás las diferencias con Suar y fue a verlo al teatro. El saludo en camarines junto a Toto, el hijo de la expareja.

La actriz contó cómo se dio el acercamiento con Suar

Araceli reveló quién dio el primer paso en este acercamiento: “Yo, yo, yo. Yo lloro y avanzo, es así. Lo di. Creo que es el trabajo de muchos años, ¿viste? No es que uno de golpe hace las cosas. Hace de golpe después de trabajar mu cho en uno. Así es”, dijo "Ara", quien explicó que este acercamiento fue resultado de un proceso interno y de intercambios que comenzaron hace cuatro meses.

Y que la invitación para el estreno vino directamente del productor teatral luego de compartir una comida con Adrián y Toto. “Tuvimos una cena preciosa los tres, nos reímos mucho, fue muy emocionante. Nos cocinó rico, sin gluten. Pu dimos conciliar muchos temas y ahí nos dijo de venir a todos”, afirmó.

Rocío Robles también celebró la reconciliación familiar.

A corazón abierto y en referencia a los motivos que la alentaron a sellar las diferencias, Araceli explicó que, en lo personal, tomó la iniciativa por su hijo. “No quiero preguntas más incómodas para él en su vida”, aseguró. Y remarcó, además, la importancia de dar un paso al costado con los conflictos para priorizar el bienestar familiar: “Estamos en nuestro lugar también, ¿no? Es como que uno se va apartan do con los conflictos, pero ahora es un momento muy lindo”.

Araceli, junta a su hija Florecia Torrente, aplaudió a Adrián desde la misma fila que ocupó la familia Suar.

Sobre la ausencia de su esposo, Fabián Mazzei, Araceli aclaró que no la acompañó esa noche porque tenía otro compromiso

“Fabi hoy tuvo la presentación de Disney, pero él va a estar en el estreno de Toto en agosto”, afirmó. Ante la pregunta sobre el presente de la pareja, no ahorró entusiasmo al contestar: “Hermoso, hermoso” y sumó que Fabián estaba invitado, pero que consideraron que esa noche era especial para el núcleo familiar ensamblado con Suar y sus hijos.

Luego de una cena conciliatoria con Araceli y Toto, el actor los invitó a su estreno teatral.

Feliz con este nuevo presente de paz y armonía familiar, Araceli González brindó más detalles del acercamiento con Suar. “Es un ciclo nuevo para la familia. Podés morir enojada pero no era la intención. Nos dimos un abrazo los tres. Hoy es un día de festejo para nosotros”, remarcó la actriz. Cuando le preguntaron si hablaban de los asuntos económicos y del pasado, fue tajante: “Todo, todo, todo. Eso quedó atrás. Otra vida”. Y es más, Araceli celebró también la oportunidad de conocer a Margarita, hija de Suar y de Griselda Siciliani, y a Rocío Robles, actual pareja de su ex, con quienes compartió fila una vez inicia da la función