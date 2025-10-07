Aseguran que la China Suárez dejó a sus hijos en Turquía con una empleada: “Ella está en Madrid con Mauro Icardi”

La China Suárez volvió a estar en el centro de la escena tras conocerse una versión que la vincula con un viaje a Madrid junto a Mauro Icardi, mientras sus hijos habrían quedado en Turquía al cuidado de una empleada. La información generó repercusiones en distintos espacios del espectáculo y abrió nuevas especulaciones sobre la dinámica familiar.

En las últimas horas, la dinámica con los hijos de la ex Casi Ángeles y Benjamín Vicuña quedó en el centro de la escena. Luego de conocerse una información revelada en Intrusos (América), donde se aseguró que los menores se habrían quedado en Estambul al cuidado de una niñera, mientras la modelo está de viaje.

“Nos confirman que los nenes de la China Suárez y Benjamín Vicuña están en Turquía desde el viernes pasado. Estuvieron unos días con el papá y después viajaron a ver a Eugenia”, explicó Paula Varela. Según informaron desde el ciclo, Rufina, Magnolia y Amancio habrían quedado bajo el cuidado de una empleada, ya que “en este caso, la mamá de Eugenia no viajó”.

“Lo que me dicen es que, si ella está en Madrid con su novio, Mauro Icardi, los chicos habrían quedado al cuidado de la empleada”, reiteró la panelista. En la misma línea, destacaron que el actor chileno busca mantener la vida de los niños alejada de la exposición y que ambos intentan cumplir con el acuerdo de visitas que concretaron con sus abogados.

En la misma línea, aclararon que la información del viaje de Magnolia y Amancio se mantuvo resguardada para evitar que se los fotografíe en el aeropuerto. “Esto no circuló por suerte para ellos, que venían buscando que no les tomen fotografías a los chicos”, agregó Paula Varela. El traslado se habría realizado en los días previos al viaje de la China Suárez a España.

Además, se mencionó que la modelo tiene previsto regresar a la Argentina en noviembre, en el marco de la presentación de una película. “La China vendría a la Argentina en noviembre recién porque tiene la presentación de una película y tendría que estar acá para ese mes”, comentó la periodista.

