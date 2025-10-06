Así es el departamento que vende la China Suárez a más de 1 millón de dólares: dos cocheras y suite con vestidor

La China Suárez formó su vida en Turquía, con su pareja, Mauro Icardi, y no duda en mostrar su felicidad a sus seguidores. En sus redes sociales, comparte las mejores fotografías junto a Rufina Cabré, quien fue la única de sus hijas que pudo acompañarla en este viaje. Sin embargo, muchos de los usuarios optaban porque ella seguiría conectada a la Argentina, y rápidamente ella demostró lo contrario. En las últimas horas, se dio a conocer que decidió poner a la venta una de sus propiedades y las fotos del mismo se viralizaron.

China Suárez y Mauro Icardi

Así es el piso en Recoleta que la China Suárez puso a la venta

La China Suárez fue protagonista de una nueva noticia mediática, tras haber decidido poner a la venta su piso en Recoleta. El lugar donde vivía con sus hijos, que se encontraba frente a la Embajada de Estados Unidos, apareció con el cartel y valuado a más de un millón de dólares, a más de dos meses de su mudanza a Turquía, para acompañar a Mauro Icardi en su carrera como futbolista. De esta manera, dejó en claro que no pensaba regresar al país, y se dio a conocer los detalles del lugar.

Se trata de una propiedad de más de 300 metros cuadrados, con balcón y vista privilegiada, que dispone de dos cocheras y expensas de casi 800.000 pesos al mes. El exterior bajo techo recorre la mayor parte del piso, permitiendo disfrutar del aire libre en cualquiera de las 7 habitaciones, pero llevando todo a un punto en común: un espaciado living con amplios ventanales. El mismo le da la bienvenida a los visitantes y, si bien ya no tiene muebles en su interior, presenta una comodidad perfecta para una familia.

El departamento a la venta de la China Suárez

El departamento a la venta de la China Suárez

Además del balcón y el living-comedor, el piso de la China Suárez tiene una cocina con doble mesada, horno empotrado y comedor diario, ideal para cocinar con comodidad. Un lavadero doble mesada y dependencia con baño de servicio con placard es otro de los detalles lujosos que tiene el lugar. Finalmente, para las habitaciones que antes eran de la actriz y sus hijos, se encuentran dos dormitorios principales en suite con vestidor, y otros tres más que comparten baño completo y moderno.

El departamento a la venta de la China Suárez

Según dieron a conocer en Infama (América), la propiedad está valuada a 1.300.000 dólares, y ya se encuentra disponible para comprar en la página inmobiliaria y con el cartel en la puerta. En la actualidad, la China Suárez disfruta de su vida de lujo en Turquía, donde comparte su casa con Mauro Icardi en uno de los barrios más costosos de Estambul. Con influencia japandi, dejó atrás sus propiedades y estilo en la Argentina para vivir con su hija mayor y su pareja en una casa de ensueño en el país euroasiático.

