El último gesto de la China Suárez contra Pampita que parece cortar la relación entre ambas

A lo largo de los años, la relación entre la China Suárez y Pampita ha estado marcada por altibajos, reconciliaciones y gestos públicos que reflejaron intentos de cordialidad. Tras superar los escándalos mediáticos que las enfrentaron, ambas habían logrado mostrarse cercanas en distintos eventos y momentos familiares.

La China Suárez dejó de seguir a Pampita

Sin embargo, en las últimas horas, un detalle en redes sociales volvió a generar especulaciones sobre un nuevo quiebre entre las dos figuras. Y es que se conoció que la China Suárez decidió dejar de seguir a Pampita en Instagram. Este hecho fue publicado por Victoria Braier.

La contundente decisión de la China Suárez

Según mostró la panelista de Cortá por Lozano en sus redes, la China Suárez dejó de seguir a la conductora de Los 8 escalones, aunque Pampita aún sigue a la actriz. El gesto, aparentemente simple, encendió las alarmas de los seguidores, que recordaron los años de conflictos mediáticos entre ambas y los esfuerzos que habían hecho por mantener una relación cordial.

Pampita aún sigue a la China Suárez

Este inesperado movimiento digital se suma a una serie de cambios que la China Suárez viene realizando en su vida personal y profesional. En los últimos meses, su presencia en redes se volvió más reservada, y varios de sus vínculos públicos parecen haber quedado atrás.

Una nueva etapa en Turquía para la China Suárez

Instalada junto a Mauro Icardi en Estambul, la actriz atraviesa una etapa de importantes cambios. Y es que no solo está viviendo en una lujosa residencia en Turquía junto al delantero del Galatasaray, sino que la China Suárez también decidió poner a la venta una de sus propiedades en el barrio porteño de Palermo.

China Suárez y Mauro Icardi

Además de los cambios personales, la China Suárez habría tomado decisiones importantes respecto a su carrera, priorizando proyectos internacionales y una vida más alejada del foco mediático argentino. En este contexto, su decisión de dejar de seguir a Pampita en redes sociales parece coincidir con un proceso más amplio de redefinición de sus vínculos y prioridades.