Polémica con la China Suárez: Multitalent desmintió rumores de conflicto

En las últimas horas, el nombre de la China Suárez quedó envuelto en una nueva polémica en la que se especuló con un conflicto con Multitalent, la agencia de modelos y talentos que representa a la actriz. Con un comunicado oficial, la reconocida empresa aclaró la situación derivaba de declaraciones por parte de Luciana Martínez, exparticiapante de Gran Hermano (Telefe).

La palabra de Multitalent

Este 7 de octubre, desde la agencia Multitalent pusieron fin a las especulaciones con respecto a un conflicto con la China Suárez. El origen de estos rumores iniciaron por una declaración ante la prensa por parte de Luciana Martínez, exparticipante de Gran Hermano, al referir sobre una clase de formación a la que asistió.

Ante la polémica por sus palabras, Luciana aclaró los pormenores de su declaración con un descargo en redes sociales. "El fin de semana me hicieron una nota, en la que, lamentablemente, la información es errónea, se tergiversó. No es algo que yo dije, sino una compañera en una de las clases. Se involucraron a personas que no tienen nada que ver con esto, como por ejemplo un profesor. Así que quería aclarar eso y pedir disculpas", expresó la joven frente a cámara.

En la misma línea, desde las cuentas oficiales de la Academia Multitalent emitieron un comunicado, profundizando en la inexistencia de lo ocurrido. "La Academia Multitalent repudia las declaraciones agraviantes y falsas realizadas en las últimas horas con respecto a los supuestos dichos en nuestras clases. La información brindada por una alumna ha sido totalmente tergiversada, y ya fue aclarada y desmentida en sus redes personales", introdujeron.

Asimismo, detallaron sobre su labor en la formación que brindan desde la institución: "La Academia no realiza juicios personales sobre figuras públicas, alumnos o exalumnos, y reafirma su compromiso con la formación artística, el respeto y la ética profesional". Y cerraron: "Se solicita el cese de los agravios, reservándose la institución el derecho de iniciar las acciones legales correspondientes".

De esta forma, las partes involucradas se pronunciaron para desmentir situaciones conflictivas en relación con la figura de la China Suárez, y su rol en los medios de comunicación. La actriz y modelo de 33 años es representada por la Agencia Multitalent desde hace años, trabajando en conjunto en su gran carrera laboral.