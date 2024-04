Laura Ubfal y Sol Pérez suelen estar en desacuerdo en muchos aspectos en el panel de Gran Hermano. En esta oportunidad, las dos panelistas se enfrentaron hablando en relación a una de las participantes del reality show y sus actitudes machistas para con otras compañeras mujeres.

Pérez parece no tener fanatismo con ninguno de los integrantes de la casa más famosa, pero muchas personas han señalado que Ubfal sí tiene una inclinación por Furia Scaglione, quien se ha convertido en la jugadora más fuerte de esta temporada. Así fue que las panelistas se enfrentaron al hablar de su actitud hacia otras mujeres.

"Otra cosa que me parece horrible y no aplaudí, me parece vintage decirle conch* caliente a una mina (…) Coti no es ninguna conch* caliente de nada porque ella está sola”, expresó Pérez y Ubfal retrucó: "Tengan humor como tiene Furia que es una genia, que se muere de risa y no lo dice en serio".

El revés inesperado de Sol Pérez

Lo cierto es que Pérez se mostró tan segura de su postura que no dudó en decirle a su compañera: "Qué humor, vos querés que te festeje Twitter. Yo no compro que una mujer diga eso" y además señaló que los panelistas del programa no podía comportarse como "Furiosos", es decir, fans de Scaglione.

Así fue que la pelea entre Laura Ubfal y Sol Pérez se volvió tendencia en Twitter y estos fueron algunos de los comentarios que se vieron en dicha red social: "Le dijiste lo que todos pensamos a la Ubfal", "La única coherente en ese panel es Sol Pérez, increíble que aplaudan que una mina hablé de esa manera de otra mujer vergüenza total!! Entiendo que gh no es un retiro espiritual, pero decir que éso está bien es un MONTÓN! Hay familias mirando el programa", "Sol Pérez devoró", "Gracias Sol Pérez por ser la voz de la razón y no ser una fanática ciega más".