Aseguran que el Polaco y Barby Silenzi están en crisis: las pruebas en redes sociales

Mucho se habló de las repercusiones que tuvieron los dichos de Barby Silenzi en "Flor de Equipo" el programa de Florencia Peña, pero la bomba estalló hoy luego de que en "Intrusos en el Espectáculo" aseguraran que la bailarina y el Polaco estarían viviendo una nueva crisis de pareja, tras haberse separado y reconciliado.

Pero no sólo en el programa de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich dieron datos, sino que sus redes sociales, más precisamente sus cuentas de Instagram dieron más pistas. ¿Se separaron definitivamente? En el ciclo de América no sólo deslizaron la crisis que estarían viviendo sino que dijeron que a él le habría molestado una historia que subió ella en la que se lo ve a su ex, Francisco Delgado, que es la siguiente...

Ahora de un momento a otro también dejaron de seguirse en Instagram lo que descubrió CARAS Digital y varios fanáticos de la pareja. Si uno busca a quien sigue ella, él no aparece, y si la búsqueda es al revés tampoco se encuentra ella. Mirá...

Barby Silenzi aseguró que se siente responsable por la separación de Fede Bal y Sofía Aldrey

Luego de haber enviado a un periodista el famoso audio de Fede Bal a el Polaco donde hablaba de "la pileta hirviendo y lleno de mujeres" Barby dijo en "Flor de Equipo": “A los dos minutos me arrepentí y dije ‘¿por qué hice esto? ¿qué hice?’. Lo llamé al Polaco y se lo dije, ‘hice una cosa terrible que no la tenía que hacer, perdón mi amor’”.

Marcelo Polino incisivo dijo: “El daño colateral fue terrible porque ella sigue con el Polaco y Fede se separó de la novia. Pedile perdón a Fede”. Triste al escuchar esto Barby dijo: “Sí, sé qué sí. ¡Perdón! Me siento re culpable, pero no sé… Fue un aprendizaje, no lo hago más”.