Aseguran que Martín Bossi está en pareja con Sabrina Carballo 

Aunque algunos meses comenzó a correr el rumor de que Martin Bossi habría comenzado una relación con Romina Ricci, en la última emisión de Los Ángeles de la Mañana, Maite Peñoñori confirmó que hace bastante tiempo, el humorista comenzó una historia de amor con la actriz, Sabrina Carballo.

“No hay nada más noventoso que desmentir un romance. En 20 años de carrera he fomentado lindas amistades en el medio, no tantas, y con mujeres también. Y no todo lo que pasa entre un hombre y una mujer tiene que ver con el sexo o con la pareja. Yo creo en la amistad entre el hombre y la mujer” expresó Martín Bossi meses atrás en diálogo con Primicias Ya, en medio de las repercusiones por los rumores de romance.

Esta mañana, la panelista de Los Ángeles de la Mañana, aseguró que el comediante y la actriz mantienen una relación que viene de hace un tiempo, y sorprendió al contar que Bossi se quiso esconder cuando le iban a tomar una foto. “Martín Bossi y Sabrina Carballo están saliendo, estuvieron, los vieron mucho por Belgrano, tomando cervecita y demás. Bossi se pone como loco, cuando ve a alguien que le quiere sacar una foto con el celular” aseguró Maite Peñoñori en LAM.

“Qué paranoico que es” comentó Yanina Latorre, y el conductor de Los Ángeles de la Mañana se preguntó “Pero, ¿cómo no le van a sacar fotos? Martín Bossi, una figura”.

“La persona que me lo contó me dice ‘no sabes cómo se empezó a esconder cuando me vio’” expresó Peñoñori, y Pía Shaw aseguró que Martin Bossi se esconde cuando le quieren sacar una foto fuera del teatro.

“Se estuvo quedando algunos días en la casa de ella, ya hay como un vínculo de pernocte. A mí me cuentan que viene de hace mucho esta relación, pero así, medio informal, libre como diría La China”, cerró Maite Peñoñori.

Martín Bossi contó una picante anécdota que, ¿involucra a Laurita Fernández?

Semanas atrás, Martín Bossi reveló una desconocida anécdota Laurita Fernández y reveló la interna en la relación de la bailarina con Fede Hoppe. "¿Es verdad que acompañaste a un amigo a la casa de su novia a ver si estaba en una?", le preguntaron al humorista.

"No se puede explayar tanto. Teníamos dudas. Él tenía una relación monogámica. Salía con monos gámicos. Pero parece que no estaba con monos gámicos, estaba con jirafas gámicas... Llegamos y estaba la jirafa adentro porque se escuchaba", contó Martín Bossi con ironía.

Pero a pesar de que no dio nombres, en el programa se animaron a tirar quiénes fueron los protagonistas de esa anécdota que, al parecer, involucra a Fede Hoppe y Laurita que habría sido infiel con Fede Bal.

