De Eva de Dominici a Laurita Fernández y Yoyi Francella, todos los looks para la gran noche de Guillermo Francella con Homo Argentum

"Homo Argentum" llegó a los cines con 16 historias diferentes e interpretadas por un mismo actor. Guillermo Francella está acompañado por un cast de lujo, que también llegó a la alfombra roja el día de su estreno. Junto a Eva de Dominici, Laurita Fernández y hasta Yoyi Francella, la moda volvió a robarse la atención, demostrando algunas de las tendencias que siguen en todas las temporadas, y cómo cada uno lo vuelve su estilo personal en este evento exclusivo.

El estreno de Homo Argentum / Créditos: Raquel Flota

Todos los looks de tendencias para una noche de cine con Homo Argentum

Guillermo Francella vuelve a las pantallas del cine con un estreno muy esperado. "Homo Argentum" es una película dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat, y protagonizada por el reconocido actor. En 16 historias diferentes, estará acompañado de celebridades de lujo, que se robaron las miradas durante el estreno. El exclusivo evento de la alfombra roja se volvió una muestra de las tendencias de la moda, donde cada uno mantuvo su estilo personal, pero remarcaron cómo lucirlas en la temporada de invierno.

Los famosos en el estreno de Homo Argentum / Créditos: Raquel Flota

Los famosos en el estreno de Homo Argentum / Créditos: Raquel Flota

El negro es uno de los colores claves que acompañan a todos, y los conjuntos total black remarcan la elegancia de los eventos y de aquellos que los portan. Algunas celebridades optaron por esta gama oscura, como Clara Alonso y Andrea Frigerio. Mientras que la primera le dio importancia a su pancita, con una camisa abierta y un conjunto sastrero, la segunda fue por un look más atrevido de medias largas, vestido brillos y un tapado de piel que coronó el atuendo.

Clara Alonso / Créditos: Raquel Flota

Andrea Frigerio / Créditos: Raquel Flota

Eva de Dominici, Vanesa González y Laurita Fernández optaron por ir por los colores claros. Si hay una gama que se encuentra en temporada alta, esa es la de los marrones y beige. Es por eso que primera actriz nombrada le dio lugar a los estampados geométricos, con una pollera que se ataba en la cintura y remarcaba su figura. Por su parte, la bailarina y la segunda actriz nombrada se alejaron de lo que se esperaba, y llegaron con un look blanco estricto, otra de las tendencias que viajan por todas las temporadas.

Eva de Dominici / Créditos: Raquel Flota

Laurita Fernández / Créditos: Raquel Flota

Vanesa González / Créditos: Raquel Flota

Los hombres también dieron su estilo personal, sobre todo optando por los oscuros y algunos verdes que combinaban entre sí. Milo J y Gastón Soffritti fueron algunos de los que llamaron la atención, con atuendos holgados y comfys. Benjamín Vicuña llegó de la mano de Anita Espasandín, luciendo un estilo hipster, y en composé con su pareja.

Milo J / Créditos: Raquel Flota

Gastón Sofritti / Créditos: Raquel Flota

Guillermo Francella, Anita Espasandín, Benjamín Vicuña / Créditos: Raquel Flota

Guillermo Francella optó por el tapado de invierno y el conjunto total black, y posó junto a sus hijos. Yoyi Francella y Nicolás Francella se diferenciaron entre sí; mientras que ella optaba por el sastrero holgado, el joven actor iba por un conjunto de camisa más canchero.

Guillermo Francella, Yoyi Francella, Nicolás Francella / Créditos: Raquel Flota

Guillermo Francella / Créditos: Raquel Flota

La noche de estreno de "Homo Argentum" se volvió una pasarela de las tendencias más importantes de esta temporada de invierno, y una muestra de que las celebridades son las ideales para llevarlas a escenas. Desde los colores claves hasta los estampados y el nuevo favorito de todos, los famosos no dudan en llegar a los exclusivos eventos luciendo atuendos que los hagan sentir cómodos, pero siguiendo con la moda.

A.E