El audaz look wet de Eva de Dominici para la gran noche de Homo Argentum

Eva de Dominici regresó al país para el estreno de la nueva película de Guillermo Francella, donde participa, y deslumbró con el look audaz "wet", moderno y súper trendy que eligió para lucir en la alfombra roja. La joven, que vive en Estados Unidos junto a su pareja, Eduardo Cruz, y su hijo, Cairo, fue una de las protagonistas de la noche y se llevó todos los elogios.

El look audaz de Eva de Dominici con un guiño bohemio chic

Radicada en Los Ángeles, Estados Unidos, con su familia y enfocada en diversos proyectos internacionales, Eva de Dominici volvió a la Argentina para estar presente en la alfombra roja de la premiere de "Homo Argentum", la nueva película de Guillermo Francella, que narra, con humor y sin filtro, las contradicciones del ADN argentino. La actriz participa en este proyecto y por eso no quiso perderse el estreno, que se llevó a cabo anoche en uno de los cines de la Ciudad.

El look elegido por la artista fue una combinación moderna y audaz que no pasó desapercibida ante los ojos de quienes se encontraban presentes en el evento. Eva lució una blusa de textura satinada en tono beige perlado, con un original diseño asimétrico que dejaba un hombro al descubierto, aportando un aire sofisticado y sensual.

El detalle del cuello estructurado y los pliegues suaves en la tela sumaron un toque arquitectónico a la prenda. Este ítem se destaca, además, por su efecto "wet" o mojado, una de las tendencias más fuertes en la moda que se caracteriza por marcar la parte superior del cuerpo y crear una ilusión óptica.

La parte inferior del outfit de Eva de Dominici tuvo como protagonista a una mini falda negra con estampado geométrico en tonos claros y un pronunciado drapeado lateral que caía en un lazo de tela más largo, creando un movimiento fluido al caminar.

La misma llevó un cinturón con una hebilla metálica redonda, que le sumó un guiño bohemio-chic al atuendo. Sin dudas, la joven optó por estar a la vanguardia y supo equilibrar perfectamente la elegancia y sensualidad de sus prendas.

Para completar su estilismo, Eva de Dominici lució un peinado descontracturado: coleta baja y relajada, con flequillo desmechado que enmarcaba su rostro y aportaba frescura a su vestimenta. El maquillaje resaltó su piel saludable y luminosa, con delineado negro, sombras satinadas y labios en tono nude. Un beauty look sofisticado que acompañó su conjunto.

De esta manera, Eva de Dominici con su audaz look wet logró unir elegancia, modernidad y un punto de originalidad que lo convierte en una propuesta perfecta para una alfombra roja de cine. Asimismo, demostró que los cortes asimétricos, los drapeados y la mezcla de texturas pueden convivir en un outfit armonioso y lleno de personalidad como el que llevó para el estreno de "Homo Argentum".