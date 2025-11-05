Así es la casa de Evangelina Anderson en Alemania: diseño propio, espacios abiertos y pensada para su familia

Evangelina Anderson vive actualmente en Argentina, tras su separación de Martín Demichelis tras 18 juntos y tres hijos en común, y participa del reality Masterchef Celebrity en Telefe. A través de sus redes sociales, comparte fotos junto a Bastian, Lola y Emma. Allí también se dedicó a publicar imágenes de la casa donde vivió durante mucho tiempo junto a su familia. Se trata de su residencia en Múnich, Alemania, que se destacó por ser amplia y llevar una decoración minimalista.

Evangelina Anderson y sus rincones favoritos de su mansión en Alemania

Evangelina Anderson se muestra radiante y empezando una nueva vida tras su ruptura amorosa con Martín Demichelis. La actual vecina de Wanda Nara vivió un largo tiempo en Alemania junto a él y sus hijos. Alejada de la televisión, en aquel entonces, se encargaba de abrir las puertas de su mansión y mostrar sus rincones favoritos.

Uno de ellos fue su habitación, que se destacaba por ser amplia y luminosa con acceso a un balcón privado, que ofrece una vista de ensueño y conecta el interior con el exterior. Además, posee amplios ventanales, que permiten la entrada de abundante luz natural, pisos de madera clara y una cama con respaldo tapizado en tono beige.

Evangelina Anderson

El estilo moderno, luminoso y perfectamente cuidado de este espacio, que combina tonos neutros y materiales naturales, crea una atmósfera cálida y elegante. Asimismo, los detalles simples pero con carácter como una mesa baja de madera clara, un puff trenzado en tonos neutros y un jarrón con ramas secas son detalles que predominan en esta decoración.

Evangelina Anderson

Otro de sus lugares preferidos es la cocina comedor, un sitio que marcó los momentos más tiernos e inolvidables junto a sus hijos Bastian, Lola y Emma en Alemania. Este ambiente se caracterizó por llevar una estética refinada, minimalista y funcional. El sitio tiene lámparas colgantes en colores negro y dorado, una mesa amplia en forma rectangular acompañado de sillas altas y se encuentra rodeado de amplios ventanales. El tono blanco y gris junto a algunos detalles en madera aportan calidez y equilibrio visual, logrando así un lugar moderno pero acogedor, ideal para compartir en familia.

Evangelina Anderson

El imponente jardín de la casa de Evangelina Anderson y Martín Demichells

Otro de los rincones de su casa de Alemania elegidos por Evangelina Anderson es la zona de su jardín con piscina. Amplia y rodeada de espacios verdes, el exterior de su propiedad en Múnich era de ensueño y perfecto para descansar en familia. En los días de calor, la pileta era el plan ideal para refrescarse y disfrutar de un día de descanso.

Evangelina Anderson

En resumen: así era la casa de Evangelina Anderson en Alemania que se encontraba diseñada por ella, con espacios abiertos y un balcón privado en la habitación que compartía con Martín Demichelis, la cual le permitía pasar tiempo a solas y observar el increíble paisaje que rodeaba su mansión.