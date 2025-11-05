jueves 06 de noviembre del 2025
Así es la casa de Evangelina Anderson en Alemania: diseño propio, espacios abiertos y pensada para su familia

La participante de Masterchef Celebrity era dueña de una increíble propiedad en Múnich.

Evangelina Anderson
Evangelina Anderson | Instagram

Evangelina Anderson vive actualmente en Argentina, tras su separación de Martín Demichelis tras 18 juntos y tres hijos en común, y participa del reality Masterchef Celebrity en Telefe. A través de sus redes sociales, comparte fotos junto a Bastian, Lola y Emma. Allí también se dedicó a publicar imágenes de la casa donde vivió durante mucho tiempo junto a su familia. Se trata de su residencia en Múnich, Alemania, que se destacó por ser amplia y llevar una decoración minimalista.

Evangelina Anderson y sus rincones favoritos de su mansión en Alemania

Evangelina Anderson se muestra radiante y empezando una nueva vida tras su ruptura amorosa con Martín Demichelis. La actual vecina de Wanda Nara vivió un largo tiempo en Alemania junto a él y sus hijos. Alejada de la televisión, en aquel entonces, se encargaba de abrir las puertas de su mansión y mostrar sus rincones favoritos. 

Uno de ellos fue su habitación, que se destacaba por ser amplia y luminosa con acceso a un balcón privado, que ofrece una vista de ensueño y conecta el interior con el exterior. Además, posee amplios ventanales, que permiten la entrada de abundante luz natural, pisos de madera clara y una cama con respaldo tapizado en tono beige. 

La casa de Alemania de Evangelina Anderson
Evangelina Anderson

El estilo moderno, luminoso y perfectamente cuidado de este espacio, que combina tonos neutros y materiales naturales, crea una atmósfera cálida y elegante. Asimismo, los detalles simples pero con carácter como una mesa baja de madera clara, un puff trenzado en tonos neutros y un jarrón con ramas secas son detalles que predominan en esta decoración.

La casa de Alemania de Evangelina Anderson
Evangelina Anderson

Otro de sus lugares preferidos es la cocina comedor, un sitio que marcó los momentos más tiernos e inolvidables junto a sus hijos Bastian, Lola y Emma en Alemania. Este ambiente se caracterizó por llevar una estética refinada, minimalista y funcional. El sitio tiene lámparas colgantes en colores negro y dorado, una mesa amplia en forma rectangular acompañado de sillas altas y se encuentra rodeado de amplios ventanales. El tono blanco y gris junto a algunos detalles en madera aportan calidez y equilibrio visual, logrando así un lugar moderno pero acogedor, ideal para compartir en familia.

La casa de Alemania de Evangelina Anderson
Evangelina Anderson

El imponente jardín de la casa de Evangelina Anderson y Martín Demichells

Otro de los rincones de su casa de Alemania elegidos por Evangelina Anderson es la zona de su jardín con piscina. Amplia y rodeada de espacios verdes, el exterior de su propiedad en Múnich era de ensueño y perfecto para descansar en familia. En los días de calor, la pileta era el plan ideal para refrescarse y disfrutar de un día de descanso.  

La casa de Alemania de Evangelina Anderson
Evangelina Anderson

En resumen: así era la casa de Evangelina Anderson en Alemania que se encontraba diseñada por ella, con espacios abiertos y un balcón privado en la habitación que compartía con Martín Demichelis, la cual le permitía pasar tiempo a solas y observar el increíble paisaje que rodeaba su mansión. 

