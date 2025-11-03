Así fue la exclusiva boda de Agustín Neglia y Mariana Rojas en el Caribe: tres días de celebración y felicidad a orillas del mar

Agustín Neglia y Mariana Rojas sellaron su amor en el Grand Palladium Hotels & Resorts de Riviera Maya, México. El conductor de Modo Selfie y la modelo viajan por el mundo y conocer increíbles lugares que enamoran. Sin embargo, eligieron el Caribe como cierre de esta aventura extraordinaria, y la celebraron junto a sus amigos y familia de diferentes países. Frente al mar, con rituales y mucho baile, la pareja se casó en un evento que duró tres días.

El casamiento exclusivo de Agustín Neglia y Mariana Rojas

Agustín Neglia y Mariana Rojas se casaron por civil, el 4 de octubre, en la estancia Santa Isabel, al lado de una hermosa bodega, en Mar del Plata. Allí su familia y amigos más cercanos vieron como la pareja viajera selló su amor frente a todos ellos. Sin embargo, la gran fiesta se dio en Riviera Maya, en México, uno de los lugares paradisíacos favoritos de ellos, y que permitía reunir a todos sus seres queridos de alrededor del mundo. Es por eso que, frente al mar, tuvieron una celebración de tres días con diferentes actividades.

Ellos arribaron al país latinoamericano el 25 de octubre, al Grand Palladium Hotels & Resorts, donde se llevaron a cabo todos los eventos. En los primeros días, cada uno de los invitados disfrutó de una agenda propia para recorrer las paradisíacas playas o disfrutar de las atracciones que brinda Riviera Maya. Finalmente, el 29 de octubre se celebró el primer evento: la fiesta de blanco. En la noche, entre tragos de autor y regalos, los invitados disfrutaron de una recepción para lo que se vendría. El 30 llegó el momento de lanzar sus intensiones al fuego, en una ceremonia oficiada por un maya chamán. Con increíbles looks ceñidos al cuerpo y en composé, Neglia y Rojas compartieron los colores blanco y marrón, destacándose por el resto.

El 31 de octubre, no solo se celebró Halloween, el día de los muertos y el cumpleaños del papá de Rojas. Mariana y Agustín sellaron su amor a orillas del mar, y emocionaron a los presentes. Ella lució un increíble vestido strapless de Gabriel Lage, diseñado exclusivamente para la modelo. Con mangas de encaje y un velo que llegaba más allá de sus tacos, caminó por la pasarela hasta llegar al altar, donde la esperaba su esposo con un traje crema para ir en combinación con ella. En un arco de flores, dieron sus votos de amor y celebraron su unión con su familia y amigos de testigo. Finalmente, el evento terminó con una gran fiesta en el hotel, que les decoró con una pista de luces y cumplió sus sueños rodeados de naturaleza.

Agustín Neglia y Mariana Rojas cumplieron su mayor sueño, y celebraron su casamiento en Riviera Maya, en un hotel de lujo y rodeado de sus personas favoritas. Ahora, el conductor de Modo Selfie y la modelo partirán rumbo a una nueva aventura, en busca de su esperada luna de miel, para descubrir aún más culturas alrededor del mundo. En la Argentina y en México, la pareja selló su amor con testigos importantes y disfrutó de días únicos.

