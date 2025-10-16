Evangelina Anderson habló sobre la supuesta denuncia contra Martín Demichelis: “No se metan con mi familia”

Durante la última emisión de LAM, el programa conducido por Ángel de Brito, Evangelina Anderson fue entrevistada por un cronista del ciclo en medio de rumores judiciales. Según trascendió, la abogada María Florencia Arietto habría presentado una denuncia que involucraría a Martín Demichelis, exmarido de la modelo, así como a su padre y su hermana, por una presunta estafa con propiedades.

Ángel de Brito LAM

Antes de emitir el material, De Brito anticipó desde el piso: “Vamos a escuchar a Evangelina Anderson, que recién la enganchó Santi, y dice lo siguiente”. La concursante de MasterChef, respondió con molestia ante las preguntas sobre el supuesto caso.

La reacción de Evangelina Anderson a la denuncia

Ante la mención directa de la denuncia, Evangelina Anderson fue tajante: “No, no, mentiras no, pavadas no. No tengo idea”, expresó. El cronista le consultó si conocía a Arieto, a lo que la modelo respondió con firmeza: “No sé quién es. Y ahora todos empiezan a colgarse. Es así”.

Sin ocultar su enojo, la modelo aclaró: “No tiene nada que ver conmigo ni con mi familia”. Además, Evangelina Anderson pidió prudencia a la hora de difundir información: “La gente tiene que tener mucho cuidado cuando mete personas... No puede ensuciarse a la gente cuando dicen algo que no es y después no tienen pruebas”.

La verdad tras la estafa inmobiliaria

Durante la entrevista, Evangelina Anderson explicó que ni ella ni su entorno tienen relación con la empresa señalada, Fare Group: “Fare era una constructora en donde todos fuimos estafados”, aseguró. Luego detalló: “Nos estafaron una suma muy importante de dinero a todos. Presentaron quiebra y nunca nos devolvieron nada del dinero, que es mucho, mucho. Es el trabajo de muchos años”.

Además, defendió a su exesposo: “No se construyó nada. Y van a ir contra el patrimonio de Martín. No se metan ni Martín ni con mi familia. Todos se cuelgan, todos se lo cuelgan de la gente del momento”. Con tono firme, reiteró: “No hay negocio, no hay sociedad, nada. Martín no tiene nada que ver con esto. Nos estafaron a nosotros, no al revés”,

Evangelina Anderson y Martín Demichelis

Antes de despedirse, Evangelina Anderson se refirió al impacto que las acusaciones podrían tener en su familia: “Que no se metan ni con mi papá ni con nadie de mi familia. Mi papá es un hombre serio, con una inmobiliaria hace más de 50 o 60 años”. Finalizando, la modelo lanzó una advertencia hacia quienes difunden rumores sin respaldo: “A mí que hablen pavadas así y que traten de ensuciar a la gente, ahí sí hay que actuar con la justicia. Somos gente seria”, sentenció antes de salir del estacionamiento.