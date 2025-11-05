El look sporty de Nicole Neumann que transformó en casual para el día a día

Nicole Neumann disfrutó de un plan súper original al asistir a un evento junto a su hermana Gege. A través de sus historias de Instagram, compartió la intimidad de su presencia en el lugar y llamó la atención por el look elegido para la ocasión. Lejos de llevar zapatos y prendas glamorosas, la top model se mantuvo firme al dress code: ropa deportiva y cómoda.

Nicole Neumann deslumbró con su look deportivo y súper canchero

Nicole Neumann volvió a deslumbrar con su estilo único y sofisticado. Esta vez, apostó por un look sporty chic que combina comodidad y elegancia. La modelo participó de un evento organizado por una firma de indumentaria, que venderá sus productos de belleza, y se sumó al plan diferente y divertido que proponía a los presentes: una clase de pilates grupal.

Esta idea agasajaba a las invitadas con una experiencia saludable y relajada en un ambiente distendido, por lo que Nicole Neumann no dudó en asistir junto a su hermana Gege y sus amigas. Para esta oportunidad, la conductora eligió un conjunto que destacó por ser canchero y funcional. Mediante su cuenta de Instagram, donde la siguen más de dos millones de personas, compartió un video donde se la puede ver luciendo un top negro corto con terminaciones onduladas y una calza al tono.

Estas prendas básicas son infaltables en cualquier guardarropa ya que no sólo son ideales para hacer ejercicio sino también para disfrutar de un paseo al aire libre o de una propuesta relajada. Además, al ser un atuendo monocromático ayuda a realzar la figura y aporta ese aire moderno que lo vuelve más llamativo.

Como toque distintivo, Nicole Neumann sumó un trench beige liviano, el cual contrastó a la perfección con el negro de su outfit, mostrando una vez más su habilidad para transformar un look deportivo en una opción trendy sin tanto esfuerzo. Asimismo, se trata de una prenda clásica que elevó su vestimenta y brindó un toque urbano.

Nicole Neumann

En otro posteo, se puede ver a Nicole Neumann posando sonriente junto al resto de las invitadas al evento y llevando un calzado acertado: zapatillas deportivas en tonos neutros. Para sumarse a la nueva tendencia, le sumó medias altas en tono beige con detalles blancos de una reconocida firma estadounidense.

Su estilismo descontracturado y con mucha onda se completó con un cabello recogido y un maquillaje natural, los cuales ayudaron a mantener la frescura de su apariencia casual y dejarle el protagonismo absoluto a las piezas elegidas para esta hora de ejercicio, charlas, risas y fotografías.

Nicole Neumann

Con este outfit, volvió a demostrar que el estilo sporty puede ser sinónimo de moda y sofisticación. Además, la empresaria cosmética logró equilibrar en su justa medida la comodidad necesaria para una clase de pilates con un toque de glamour urbano. De esta manera, el look sporty de Nicole Neumann que transformó en casual para el día a día con sólo agregar un abrigo trench en tono beige se llevó todos los halagos en las redes sociales.