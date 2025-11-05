Luego de que Marcela Tinayre negara que esté peleada con Juana Viale, la actriz salió a dar su versión y aclarar cómo está el vínculo con su madre. Sin vueltas y dejando en claro el motivo por el que decidió ausentarse al cumpleaños número 75 de la conductora, Juana sorprendió con sus declaraciones.

Qué dijo Juana Viale sobre su ausencia en el cumpleaños de su madre Marcela Tinayre

En plena noche de Halloween, Marcela Tinayre celebró un año más de vida. La conductora cumplió 75 años y allí estuvo presente su madre Mirtha Legrand, su nieta Ámbar de Benedictis y su hijo Nacho Viale. Esta vez sorprendió que su hija Juana Viale no esté presente en el festejo y esto despertó especulaciones sobre su actual vínculo con su mamá.

Aunque había trascendido esa misma noche que la actriz había llegado de Europa, y que este pudo haber sido el motivo de su ausencia, Rodrigo Lussich y Adrián Pallares revelaron en Intrusos (América TV) la verdadera razón por la que decidió no asistir al evento. "Nos llegó la información de que hace más de dos meses, Juana y Marcela no se hablan y que Juana no fue al cumpleaños por enojo con su madre”, contaron los conductores y despertaron fuertes repercusiones.

Marcela Tinayre y Juana Viale

En medio del revuelo que generó la información brindada en el ciclo de espectáculos, Juana Viale fue consultada al respecto en una nota con LAM (América TV). A lo que la presentadora respondió sin darle mucha importancia: "No sé por qué salió el rumor, uno más en mi vida...".

Luego el cronista Fede Flowers de los Profesionales de Siempre (El Nueve) quiso saber si había llegado a las cuatro de la mañana del viaje y por eso no pudo ir al cumpleaños de su madre Marcela Tinayre. Con mirada seria y cierta molestia por esta pregunta, Juana Viale contestó: "Llegué el día anterior. No me desafíes en la mentira o en la verdad, yo no te tengo que explicar nada a vos ni de mí, ni de mi madre o mi relación con ella".

Luego, explicó por qué decidió no ir al cumpleaños de su madre: "La verdad, estaba muerta. No tenía ganas de ir donde había tanta gente... no me daba el cuero". En este sentido, Juana Viale aseguró que no existe tal distanciamiento con Marcela Tinayre y que su relación sigue siendo sólida. De hecho, contó que habló "todos los días" con su mamá cuando se encontraba en Europa. Sin embargo, manifestó que "si hubiese pasado algo, jamás lo expondría" en una nota.

Para terminar, la artista lanzó sin filtro: "Ya sabemos que los medios inventan y esto es mentira". De esta manera, Juana Viale se sinceró y terminó con las especulaciones sobre un posible enfrentamiento con Marcela Tinayre. Además, contó que el verdadero motivo de su ausencia al cumpleaños de su mamá tuvo que ver con sus nulas ganas de tratar con otras personas pocas horas después de un largo y exhaustivo viaje.

La furiosa reacción de Marcela Tinayre ante los rumores de pelea con Juana Viale

Marcela Tinayre celebró su cumpleaños número 75 y la gran ausente fue su hija Juana Viale. Según trascendió, la actriz llegó de Europa ese mismo día y no pudo estar presente. Sin embargo, en Intrusos contaron que ambas están distanciadas y que hace dos meses no se hablan. Esta versión generó la reacción de la conductora, quien no se quedó callada al salir a la luz este supuesto conflicto familiar.

Durante un evento a beneficio del hospital Rivadavia, donde se encontraba acompañada de su madre Mirtha Legrand, la conductora fue consultada por esta versión. "¿De dónde sacaron eso?", respondió enojada y con actitud tajante. Acto seguido, aseguró que "es un disparate" y explicó que Juana Viale "llegó a las cuatro de la mañana, estaba de viaje".

Para terminar con la polémica, manifestó furiosa: "No estoy peleada con mi hija. Es todo absolutamente mentira". Sin decir más nada, Marcela Tinayre tomó del brazo a la diva para ingresar a la gala y se retiró con cierta molestia por las preguntas que le hicieron sobre su vida personal.