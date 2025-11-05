Alexis Mac Allister y Ailén Cova están viviendo las semanas más felices de su vida. El 23 de septiembre nació su primera bebe, Alaia, y la noticia rompió a las redes sociales. Diversos usuarios dejaron sus felicitaciones en las primeras fotos que ellos publicaron, mientras que otros lanzaron duras críticas, sobre todo hacia el nombre de la niña. A pesar de esto, ellos decidieron ignorarlos y el futbolista tuvo un tierno gesto con el que la modelo confirmó el por qué de la elección del nombre.

Ailén Cova, Alaia y Alexis MacAllister

El tierno gesto de Alexis Mac Allister y Ailén Cova con la elección del nombre

Alexis Mac Allister y Ailén Cova se volvieron tendencia en redes sociales, cuando anunciaron el nacimiento de su primera hija juntos, Alaia. Los usuarios no tardaron en dar sus opiniones al respecto, enviándole mensajes de felicitaciones, o apuntando duramente contra la elección del nombre. Algunos aseguraron que se trataba de la unión de ambos nombres de la pareja, y generaron debate a su alrededor. Sin embargo, un simple gesto de ellos demostró la razón por la que eligieron Alaia.

El primer partido de Alaia, la hija de Ailén Cova y Alexis MacAllister

En las últimas horas, se disputó el partido Liverpool vs. Real Madrid por la Champions League, donde el futbolista hizo un gol y marcó el triunfo del equipo inglés. Este hecho se volvió clave para él ya que fue su primer festejo en el presente certamen continental, y la primera vez que su bebé disfrutaba de ir a la cancha con su mamá. Desde el palco, Cova compartió una postal donde mostraba a la niña como el amuleto clave de su papá, y Alexis también se sumó a este nuevo sobrenombre.

El futbolista compartió las mejores fotos del momento y escribió: "Amulet", marcando la importancia de la A. Ailén Cova reposteó la misma y expresó: "Siempre AAA", mostrando el apoyo de ellos dos en la carrera de su papá. Muchos usuarios vieron esta interacción como una manera de volver a explicar por qué eligieron el nombre Alaia. Otros optaron que lo hicieron gracias al significado del mismo, de origen hawaiano, y que remite a la “alegría” o “felicidad”; emitiendo una sensación positiva, asociada al bienestar y la armonía, como un amuleto perfecto para el futbolista.

El gesto de Alexis Mac Allister con el que Ailén Cova confirmó el por qué de la elección del nombre de su hija

El nombre de la primera hija de Alexis Mac Allister y Ailén Cova provocó polémica entre los usuarios y debate entre ellos y los seguidores de la pareja. Lejos de querer generar escándalos, ambos mantuvieron el silencio y disfrutaron de sus primeros momentos como una familia de 3. En sus cuentas de Instagram, no dudan en mostrar las fotos más felices con Alaia, y los proyectos que juntos comienzan, marcando aún más su unión.

A.E