Que Jimena Barón haya decidido preservar la identidad de su bebé en redes sociales no le impide hablar con sus seguidores en redes sociales acerca de cómo está llevando a cabo la crianza de Arturo, su bebé de casi cinco meses. Es así que, en esta oportunidad, brindó un tip infalible en su cuenta personal de Instagram para hacer que el niño se duerma solo.

Jimena Barón mostró orgullosa el resultado de una técnica que aplica con Arturo

Para cualquier mamá de un niño de pocos meses, el tema del descanso es una de las aristas de la maternidad que representa un mayor desafío. Sin embargo, al parecer, Jimena Barón le encontró la vuelta para hacer que el recién nacido logre dormirse por sí solo durante toda la madrugada.

Jimena Barón y Arturo | Instagram

Para ello, encendió la cámara de su celular y, en voz baja porque el menor ya dormía, comenzó diciendo: “Este pibe es espectacular”, mientras se grababa semisentada en la cuna, mientras yo estoy bordando”. En una segunda toma, exclamó con suma sorpresa: “Se durmió”, mientras que en el video agregó: “Les juro, es demasiado bueno”. En ese instante volteó la cámara de su teléfono y enfocó hacia la practicuna donde descansaba el bebé: “Sueña y se ríe”.

El truco de Jimena Barón que aplica en Arturo

Tras lograr que Arturo quede vencido por el sueño, Jimena Barón explicó en detalle cómo hizo para que esto sucediera de manera natural. En voz súper baja para no alterar su descanso, escribió en el posteo: “Esta es mi teoría”. “Saben ustedes que tengo dos hijos, y con el segundo hago lo mismo. A los bebés hay que llevarlos con uno”, contó abriendo el debate en redes.

“Nosotros salimos a comer afuera y volvimos recién. El pibe estuvo en el restaurante chocho, sonriendo, ahí charlando con todo el mundo cagado de risa”, detalló sobre los estímulos que fue recibiendo a lo largo de la velada. “Ahí ya empiezan a enganchar el ritmo de que duermen de noche y de día vos lo mantenés activo. Normal”, confesó. Asimismo, aprovechó para hacer énfasis en una parte crucial de esta dinámica: evitar excesos. “No lo vas a llevar a una fiesta electrónica. Pero le das bola, estás con él… y no le das esa vida que se frena, que se paraliza toda porque tenés un bebé. Te llevas al bebé a tu vida. Obviamente en una rutina normal. El baño, la comida y todo. Pero para mí funciona”, sostuvo con suma convicción.

Finalmente, habló de los beneficios de incluir a los recién nacidos en las dinámicas familiares y en el estimular su socialización desde temprana edad: “Después el pibe se adapta, se porta bien, es un copado”. Al parecer, el mismo método que utilizó con Momo, ahora lo implementa con Arturo donde ve que los resultados son asombrosamente los mismos.

De esta manera, Jimena Barón encontró el equilibrio adecuado para poder continuar con su maternidad sin perderse actividades sociales y de ocio. Además, como figura influyente en redes sociales, estos pequeños tips sirven como fuente de inspiración para algunas madres que se apoyan en ella para llevar a cabo la maternidad conformando una red de apoyo y contención ante la responsabilidad de criar a chicos muy chiquitos.

NB