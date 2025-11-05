Andy Chango contó cómo "su vida se fue al carajo" por MasterChef Celebrity:de su charla con el terapeuta a la anécdota con Maxi López

El cantante y actor Andy Chango está atravesando uno de los momentos de mayor exposición a nivel mediático y televisivo por ser uno de los participantes más exóticos de MasterChef Celebrity. Sin embargo, estas sobre exposición pública, sin dudas, le trajo un aluvión de consecuencias que, fiel a su gran sentido del humor, contó en una entrevista que propició en el canal de streaming Gelatina cómo fue abordando su paso por el reality de cocina con su terapeuta. Además, habló de un anecdótico episodio que vivió con Maxi López.

Andy Chango ahondó sobre lo que trabajó en terapia

Desde que llegó a la Argentina, Andy Chango combina su estilo disruptivo dentro del ambiente artístico, pero también disfruta de un grato presente como participante de MasterChef Celebrity. En este contexto, el intérprete se hizo presente en el programa Industria Nacional, del stream Gelatina, donde habló desde sus charlas en terapia como así también sobre sus vivencias con los demás concursantes.

Andy Chango | Instagram

Ante la pregunta de cómo estaba viviendo esta nueva faceta dentro de la cocina, el músico se sinceró acerca de un tema que trabajó en terapia. “El primer día llegué y dije: ´por qué acepté esto´”, comenzó diciendo haciendo referencia al shock emocional que le generó aparecer en un formato de semejante características que poco tiene que ver con su estilo de vida y preferencias. “Había hablado con un terapeuta y me dijo: ´Lo primero, tenés que buscar la puerta de salida. Cómo hacerte echar´”, reveló ante la escucha atenta de los integrantes del ciclo.

“Imaginate si estoy a punto de ganar 50 millones, se me paralizan los dedos cocinando, o sea, prefiero ni concursar”, bromeó el actor. Ante esta declaración, en la mesa el conductor se asombró de que fuese tanto dinero el que recibirá el ganador de la temporada 2025 de Telefe. “Depende, para mi es mucho; para algunos de los que están ahí no es nada”, expresó explicando que “es un programa que tiene gente de distinto estrato social”.

El divertido episodio entre Andy Chango y Maxi López

Respecto a este choque de realidades vinculadas al dinero, a la fama y a los intereses que cada cocinero amateur tiene en su presente, Andy Chango revivió un divertido episodio que protagonizó junto al exjugador. “El otro día fuimos a una discoteca con el conjunto de amigos de MasterChef y llovía. Yo caí con el teclado a pila porque venía de tocar. Maxi López agarró el teclado y se lo llevó a su coche”, narró. Al parecer, luego de la velada, se olvidó el instrumento en el vehículo del ex de Wanda Nara. “Al otro día me despierto y digo: ´mi teclado está en el auto de Maxi López. ¡Mi vida se fue al carajo! Voy a vaciar el Niceto si sigo así”, confesó entre risas poniendo en manifiesto las insólitas anécdotas que jamás pensó que podría vivir.

Andy Chango | Instagram

De esta manera, Andy Chango va encontrando poco a poco su lugar en MasterChef Celebrity. Esta figura emblemática del ambiente artístico se posiciona como uno de los aspirantes al premio mayor con su impronta característica y su espontaneidad. La apertura a mostrar sus dotes culinarios va conformando una faceta desconocida para el cantautor, que lentamente se va encariñando con sus performances frente a los exigentes jurados.

NB