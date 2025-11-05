El momento más difícil en la vida de Oriana Sabatini: contó que perdió un embarazo

Oriana Sabatini confesó que perdió un embarazo y compartió cómo transita su actual etapa de gestación. La artista reveló en Sería Increíble (OLGA) aspectos íntimos de su experiencia, combinando momentos de reflexión con una mirada honesta sobre sus emociones. La conversación incluyó referencias a los cambios físicos y emocionales que atraviesa.

El momento más difícil en la vida de Oriana Sabatini

Oriana Sabatini habló por primera vez sobre una experiencia personal que mantuvo en reserva, la pérdida de un embarazo, hace un tiempo atrás. También se refirió a los desafíos emocionales que enfrenta en su presente, con una mirada sincera y sin artificios. Sus palabras dejaron entrever cómo conviven la alegría por la maternidad con las dudas, los temores y las exigencias.

Oriana Sabatini

Durante su paso por Sería Increíble (OLGA), la cantante se refirió por primera vez a una vivencia personal que hasta ahora había mantenido en reserva. La cantante, que espera su primera hija junto a Paulo Dybala, confesó que anteriormente transitó otro embarazo que no llegó a término. “Yo estuve dos veces embarazada en OLGA. La primera, le contaba a Nati, no llegó a término”, expresó.

La revelación se dio en el marco de una conversación espontánea con Nati Jota, Homero Pettinato y Damián Betular. Además, entre risas, Oriana Sabatini comentó: “Olga me embaraza, me pone fértil”, haciendo referencia a las dos ocasiones en que estuvo en ese mismo estudio mientras cursaba un embarazo. Más allá del tono relajado, sus palabras dejaron entrever una experiencia que marcó un antes y un después.

Actualmente, transita su embarazo de la mejor manera, y aunque lo vive con alegría, también reconoció que hay días difíciles. En el mismo programa, compartió cómo se siente emocionalmente y cómo enfrenta las distintas presiones que surgen en esta etapa. “Hay días que la paso realmente mal y todos te dicen: ‘¿cómo vas a estar mal, estás gestando a tu bebé?’”, comentó.

Como enfrenta Oriana Sabatini las emociones durante su embarazo

En la misma línea, Oriana Sabatini reflexionó sobre la contradicción que siente al momento de comunicar sus emociones. “Otros me dicen que escuchan y sienten todo, entonces me pone mal pensar en cómo me siento. Pero a la vez me contradigo y me cuestiono si quiero mentirle a mi hija o ser totalmente sincera con ella”, expresó, dejando en evidencia el dilema que enfrenta.

Oriana Sabatini

Cabe destacar que se mostró abierta en otras ocasiones sobre sus procesos personales, incluyendo sus experiencias con la salud mental y los trastornos alimenticios. En esta oportunidad, eligió hablar desde un lugar íntimo, sin ocultar las complejidades que pueden surgir durante el embarazo. Su testimonio resonó en el público y generó empatía entre sus seguidores.

Por otro lado, Oriana Sabatini, que mantiene una relación estable con el futbolista Paulo Dybala desde hace siete años, confirmó su embarazo meses atrás. Desde entonces, comparte a diario algunos detalles sobre esta nueva etapa, aunque siempre manteniendo un perfil reservado. En el mismo programa, también dio pistas sobre el nombre que eligió para su hija, aunque prefirió no revelarlo por completo.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Oriana Sabatini confesó que perdió un embarazo y compartió cómo transita su actual etapa de gestación, marcada por emociones diversas y reflexiones personales. Al hablar de su experiencia, sumó una mirada personal sobre los procesos que atraviesan muchas mujeres y eligió hacerlo desde la naturalidad, sin ocultar las contradicciones que le surgieron.

