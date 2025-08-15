Así empezó Zaira Nara su cumpleaños: la original sorpresa en su habitación

Zaira Nara se encuentra celebrando, este 15 de agosto, su cumpleaños número 37 y de una forma muy especial. La modelo fue sorprendida por una de las firmas para la que trabaja y no dudó en compartir con sus millones de seguidores las imágenes del obsequio recibido.

La felicidad de Zaira Nara al recibir una sorpresa muy especial por su cumpleaños

Zaira Nara llegó a la habitación de un hotel a penas comenzaba su cumpleaños y se encontró con una decoración repleta de globos con helio en colores dorados y blancos, que colgaban del techo, y una torta que decía "la reina lleva corona". La sorpresa estuvo a cargo de una firma de bebidas para la cual trabaja, que contó con la complicidad con su grupo cercano de amigos.

La sorpresa que recibió Zaira Nara por su cumpleaños

Fiel a su estilo, la modelo compartió las postales que la muestran posando en el cuarto súper feliz y sosteniendo el pastel de crema con el mensaje en negro. "Gracias", escribió la hermana de Wanda Nara al ser sorprendida en su día de una manera muy original.

En la primera imagen que subió a sus historias de Instagram se la ve parada sobre la cama, sosteniendo una botella y junto a un cuadro pintado a mano, repleto de colores, que también formó parte de los regalos que le brindó su entorno.

Zaira Nara

El look elegido por la top model para este momento tan especial refleja la estética que últimamente está siguiendo: relajado con toques chic. En la fotografía se la puede ver luciendo una camisa oversize a cuadros marrones y blancos, abrochada de forma casual que deja entrever un top blanco debajo y muestra su piel, y un pantalón de cuero negro de corte recto y tiro bajo. Pese a ser un outfit casual, Zaira Nara supo sumarle textura y un guiño rockero con la prenda inferior.

Su estilismo se completó con su clásica melena larga y lisa, y un maquillaje natural logrado con pocos productos beauty, que destacaron su piel luminosa y labios en tono nude. Sin dudas, la conductora posó súper alegre y agradecida, rodeada de globos dorados y blancos, y obsequios muy especiales que recibió minutos después de comenzar la fecha de su cumpleaños.

Zaira Nara

En otra postal, Zaira Nara se muestra sentada, sosteniendo una copa con su mano y con los ojos cerrados, pidiendo los tres deseos frente a la torta estilo vintage que prepararon para sorprenderla. Al posteo le sumó dos emojis que describen sus sentimientos en ese momento: una carita emocionada y un corazón rojo.

Probablemente, esta íntima celebración fue el comienzo de un día repleto de festejos y la previa de un evento al que asistirán sus hijos, Malaika y Viggo, su hermana, Wanda Nara, sus padres, Nora Colosimo y Andrés Nara, y sus amigas como cada año. De esta manera, así empezó Zaira Nara su cumpleaños con una original sorpresa en su habitación y un look casual chic.