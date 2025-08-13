Zaira Nara mostró cómo su hija, Malaika, sigue sus pasos con un nuevo emprendimiento: "De tal palo"

Zaira Nara no solo es una influencia para sus seguidores en redes sociales y para todos las modelos amateur que siguen sus pasos. Sus propios hijos buscan inspiración en ella, que no solo demuestra lo mucho que los ama, sino que lucha por hacer realidad sus sueños. Es por eso que, en las últimas horas, la modelo mostró en su cuenta oficial de Instagram que la mayor de los niños, Malaika, decidió abrir un nuevo emprendimiento junto a una amiga.

Zaira Nara y sus hijos

El nuevo emprendimiento de Malaika, la hija de Zaira Nara: "De tal palo"

La relación de Zaira Nara y sus hijos es muy unida y tierna. En sus redes sociales, la modelo no duda en darle un espacio a los menores, cuando celebra importantes eventos con ellos o disfrutan de increíbles viajes. En las últimas semanas, disfrutaron de unos días en el Mediterráneo, donde ellos vieron el trabajo en la moda de su mamá, como embajadora de diferentes marcas y como una de las celebridades más importantes a nivel mundial.

Zaira Nara y sus hijos

Sin embargo, en su regreso, Zaira Nara sorprendió a todos sus seguidores al mostrar un nuevo negocio, más relacionado a los mates. La joven abrió su emprendimiento de yerba, que ya se volvió tendencia entre los fanáticos. Según se conoció, la marca se llama Alba Nueva, se cultiva en Misiones y se caracteriza por su enfoque sustentable. En su video promocional, ella contó que era un sueño que venía teniendo desde hace mucho. En este contexto, su hija, Malaika, siguió sus pasos y también quiso incursionar en los negocios.

En las últimas horas, Zaira compartió una historia de Instagram donde estaba la niña y una amiga de ella, junto a un puesto de jugo de naranja frente a su casa. Ambas menores estaban sonriendo a la cámara, con una canasta llena de las frutas para poder realizar la bebida en el momento. Orgullosa del paso que tomó Malaika, la modelo escribió: "De tal palo...", dejando también un guiño a sus seguidores de que ambas coinciden en involucrarse en la gastronomía.

Malaika sigue los pasos de Zaira Nara

Los seguidores de Zaira Nara no tardaron en halagar el gran paso que tomó Malaika, siguiendo el sueño que tuvo la modelo. Sin dudarlo, volvió a remarcar que es una influencia para todos los usuarios de las redes sociales, pero sobre todo para sus hijos, quienes la ven trabajando e incursionando en nuevos ámbitos todo el tiempo. Tras un viaje relajante, ambas no quisieron quedarse descansando y comenzaron a mostrar sus ganas de emprender en las bebidas cotidianas.

A.E