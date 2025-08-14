Zaira Nara es una de las influencias de la moda más importantes de la Argentina. Con su estilo cowgirl, pero su capacidad de mutar a diferentes looks, la modelo marca las mejores tendencias para todas las ocasiones. Entre viajes a Europa, idas a Uruguay y campañas con diversas marcas de ropa, apuesta por nuevas prendas que se imponen en la temporada. En las últimas horas, demostró cómo llevar los "barrel", el nuevo estilo de jeans más pedidos por todos.

Los "barrel" jeans: la tendencia que Zaira Nara enseña cómo lucir

Zaira Nara no se detiene nunca de incursionar. En los últimos días, anunció su nuevo emprendimiento de yerba mate. Cultivada en Misiones y con un enfoque ecológico, la modelo se la jugó por ir a algo que disfruta en su rutina, y demostró que sus talentos van más allá de la moda. Sin embargo, los expertos fashionistas descubrieron que, en medio de su promoción, ella había lucido uno de los pantalones que están más en la vista de los usuarios.

Con sus viajes por el Mediterráneo, Zaira impuso nuevas tendencias para el próximo verano argentino, y cómo tener un estilo comfy pero apto para los paradisíacos lugares que recorrió. En su vuelta, pasó por Uruguay, donde modeló para sus diferentes campañas de ropa, volviendo a traer lo mejor de la temporada de invierno. Fue así que volvió a lucir ropa holgada y comfy, y trajo la tendencia de los "barrel" jeans, un nuevo estilo de baggy que fusionó con la elegancia.

Para el mismo, decidió ir por una camisa holgada total white, que combinó con los pantalones claros. Los barrel jeans se destacan por formar una silueta curva, similar a la de un barril. Zaira Nara los lució más ceñidos a la altura de la cintura y el bajo, pero con gran volumen en la cadera y el muslo, formando un óvalo perfecto. Para crear más esta figura, decidió ponerlos dentro de las botas de lluvia, el calzado original para los días bajo el sol, pero que abrigan en el invierno.

El look de Zaira Nara con los "barrel" jeans

Sin dudarlo, los usuarios y fanáticos fashionistas halagaron el conjunto de la modelo y destacaron esta nueva forma de pantalón que invita a seguir con la comodidad, sin perder la figura de cada uno. Zaira Nara volvió a demostrar que es una influencia en la moda y que no duda en jugársela por nuevas tendencias. Con sus viajes alrededor del mundo, conoce las nuevas prendas que están en el auge de cada temporada, y las trae a la Argentina.

A.E