Después de abrir las puertas de su casa a CARAS para hablar de su recorrido en el mundo de la alta costura, Marian Saud también dejó ver el espacio donde transcurre buena parte de su vida. En un piso de Palermo, la diseñadora construyó un refugio luminoso, rodeado de vegetación y con una decoración que combina tonos neutros, materiales naturales y objetos traídos de distintos viajes.

Marian Saud en el living de su casa, donde predominan los tonos claros, los sillones amplios y las plantas.

El living de Marian Saud: sillones XL, tonos neutros y detalles en madera

El color blanco es el gran protagonista del living de Marian Saud. Está presente en las paredes, los pisos y buena parte del mobiliario, y funciona como una base que potencia la luz natural que ingresa por los amplios ventanales. A eso se suma una abundante presencia de plantas de hojas grandes, que aportan frescura y dan al ambiente un aire tropical.

Uno de los espacios que más llama la atención es el living, organizado alrededor de sillones XL en tonos beige y crudo. Las piezas, de líneas curvas y tapizados claros, invitan al descanso y se complementan con almohadones de distintas texturas. Una alfombra de fibras naturales delimita el sector y refuerza la sensación de calidez, mientras que las mesas bajas de madera suman un contraste cálido frente al predominio del blanco.

La diseñadora incorporó objetos decorativos que trajo de sus viajes por Tailandia, India y Japón.

La madera también aparece en otros detalles del ambiente. Se combina con lámparas colgantes de fibras entretejidas, que aportan textura y se convierten en protagonistas del espacio. En el comedor, una mesa amplia está rodeada por sillas tapizadas en tonos claros, en sintonía con la paleta elegida para el resto de la casa. La continuidad visual entre los sectores permite que el living y el comedor se integren sin perder su identidad.

La madera y las fibras naturales aportan calidez a los ambientes, en una decoración de inspiración boho chic.

Objetos de sus viajes y rincones pensados para disfrutar

Los objetos decorativos tienen un lugar especial. Sobre las mesas y los muebles se pueden encontrar figuras de budas y ángeles con forma de guerreros que Marian Saud trajo de destinos como Tailandia, India y Japón. También hay libros, piezas de arte y pequeños accesorios que aportan personalidad sin recargar los ambientes.

Entre los rincones más particulares está el sillón hamaca colgante, donde la diseñadora suele desayunar y organizar su jornada. La cocina, incorporada al ambiente principal, acompaña esa dinámica cotidiana. Allí conviven los aromas, la música y las reuniones que forman parte de su rutina.

Río, su samoyedo de 24 kilos, es el gran compañero de Marian Saud y también uno de los protagonistas de la casa.

Y hay un integrante de la casa que no pasa inadvertido: Río, su samoyedo de 24 kilos. El perro aparece en distintos ambientes y comparte con Marian tanto los momentos de descanso como el comienzo de cada día. Con luz, plantas y una mezcla de texturas naturales, la casa refleja una estética relajada, personal y con espíritu boho chic.