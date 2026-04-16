Julieta Cardinali volvió a conquistar a sus seguidores, pero esta vez no fue por un look de alfombra roja ni por un nuevo proyecto artístico, sino por abrir las puertas de uno de los espacios más íntimos de su casa: la cocina. A través de un carrusel de Instagram, la actriz compartió una serie de imágenes donde dejó ver su rutina culinaria y, de paso, el estilo minimalista que define su hogar.

Julieta Cardinali

Así es la cocina de Julieta Cardinali: minimalista, ordenada y con impronta gourmet

En las fotos se la puede ver completamente inmersa en el proceso: desde amasando con dedicación sobre la mesada hasta supervisando ollas en el fuego. Con un delantal que lleva la inscripción “Juliana esencial”, Julieta Cardinali posa relajada y divertida, mostrando una faceta cotidiana y descontracturada que rápidamente conectó con sus seguidores.

Pero más allá de su rol improvisado como cocinera, lo que llamó la atención fue el diseño de su cocina. Predominan las líneas simples, los colores neutros y una estética limpia, donde cada elemento parece estar cuidadosamente elegido. El acero inoxidable de la pared y las ollas aporta un aire moderno e industrial, mientras que la ausencia de elementos recargados refuerza ese espíritu minimalista que hoy marca tendencia.

Julieta Cardinali mostró su cocina

En otra de las imágenes, se destacan los ingredientes sobre la mesada: manteca, limones, frascos de azúcar y harina, todo dispuesto de manera prolija, casi como una escena de editorial gastronómica. La masa, apenas trabajada, y el palo de amasar completan la postal de un momento casero y auténtico.

Además, dejó entrever parte de una comida en preparación: una olla con una salsa en plena cocción y otra con lo que parece ser una preparación más liviana, lo que sugiere que la actriz no solo se animó a lo dulce, sino también a un menú más completo.

Cocinas minimalista, una tendencia que crece

En los últimos años, las cocinas minimalistas se consolidaron como una de las grandes tendencias en diseño de interiores. La premisa es clara: menos es más. Espacios despejados, líneas simples y una paleta de colores neutros como blancos, grises y tonos tierra buscan generar ambientes funcionales, pero también visualmente armónicos. La clave está en ocultar lo innecesario y dejar a la vista solo lo esencial, priorizando el orden y la practicidad en el día a día.

Además, este estilo suele incorporar materiales nobles y duraderos como el acero inoxidable, la madera clara y la piedra, que aportan textura sin recargar el ambiente. Más que una cuestión estética, el minimalismo en la cocina responde a una forma de habitar el espacio: cocinar con calma, sin exceso de estímulos, y convertir ese momento cotidiano en una experiencia más simple y disfrutable.