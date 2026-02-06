Igual a su mamá: así está hoy Charo Calamaro, la hija de Andrés Calamaro y Julieta Cardinali

Charo Calamaro, la hija de 20 años de Andrés Calamaro y Julieta Cardinali, creció entre escenarios, cámaras y sensibilidad artística. Con rasgos que remiten de inmediato a su madre actriz y el apellido inconfundible de su padre, la joven atraviesa una etapa de exploración personal y disfrute.
Tras una escapada reciente a Punta del Este, donde compartió días de descanso y complicidad familiar, Charo armó las valijas y puso rumbo a Brasil. Allí eligió Jurerê como refugio: mar calmo, sol persistente, look animal print para uno de sus días de playa y ritmo relajado.
Activa en redes, atenta a la estética y al relato propio, Charo Calamaro adora combinar viajes con estilo y mirada contemporánea. Lejos de encasillarse sólo en la herencia, empieza a construir identidad, con naturalidad y exposición medida, mientras el verano la encuentra en movimiento y en búsqueda constante.
Con perfil bajo, la joven observa, aprende y avanza sin apuro, disfrutando cada paso propio del camino.