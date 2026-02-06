viernes 06 de febrero del 2026
CELEBRIDADES Hoy 17:04

Igual a su mamá: así está hoy Charo Calamaro, la hija de Andrés Calamaro y Julieta Cardinali

Luego de su paso por Punta del Este viajó a Brasil, donde disfruta de sus cálidas playas.

Charo Calamaro y Julieta Cardinalli
Charo Calamaro y Julieta Cardinalli | Instagram

Charo Calamaro, la hija de 20 años de Andrés Calamaro y Julieta Cardinali, creció entre escenarios, cámaras y sensibilidad artística. Con rasgos que remiten de inmediato a su madre actriz y el apellido inconfundible de su padre, la joven atraviesa una etapa de exploración personal y disfrute.

Charo Calamaro
Así luce Charo Calamaro a sus 20 años y de viaje por Brasil.

Tras una escapada reciente a Punta del Este, donde compartió días de descanso y complicidad familiar, Charo armó las valijas y puso rumbo a Brasil. Allí eligió Jurerê como refugio: mar calmo, sol persistente, look animal print para uno de sus días de playa y ritmo relajado.

Charo Calamaro
La hija de la actriz y el rockero eligió las playas de Jurerê para relajarse.

Activa en redes, atenta a la estética y al relato propio, Charo Calamaro adora combinar viajes con estilo y mirada contemporánea. Lejos de encasillarse sólo en la herencia, empieza a construir identidad, con naturalidad y exposición medida, mientras el verano la encuentra en movimiento y en búsqueda constante.

Con perfil bajo, la joven observa, aprende y avanza sin apuro, disfrutando cada paso propio del camino.

