Así está hoy Charo, la hija de Julieta Cardinali y Andrés Calamaro

Charo, la hija de Julieta Cardinali y Andrés Calamaro, creció lejos del foco mediático pese a ser parte de una de las familias más reconocidas del mundo del espectáculo argentino. Nacida en 2007, la joven hoy tiene 18 años y empieza a trazar su propio camino, con un perfil artístico y estético que recuerda a sus padres, pero con una impronta muy personal.

A lo largo de los años, Julieta y Andrés eligieron mantener su vida privada en reserva, especialmente durante la infancia de su hija. Tras su separación en 2011, la actriz se encargó de resguardar la intimidad de Charo, quien recién en los últimos tiempos comenzó a mostrarse más públicamente, sobre todo en redes sociales.

Fanática de la moda, Charo comparte en su cuenta de Instagram distintos looks y producciones que reflejan su estilo sobrio y moderno. En los últimos meses se animó a dar sus primeros pasos como modelo, participando en pequeñas producciones fotográficas y desfiles. Su elegancia natural y su porte la posicionan como una de las jóvenes promesas dentro del mundo fashion local.

En el marco del Día de la Madre, Julieta Cardinali publicó una serie de imágenes junto a su hija que rápidamente generaron ternura entre sus seguidores. En las fotos, madre e hija posan frente a una pared de fondo cuadriculado, ambas vestidas en tonos negros, combinadas y con mucho estilo.

En una de las postales se las ve sonrientes y relajadas: Charo luce un top negro ajustado y un pantalón de tiro alto con cinturón doble, mientras Julieta acompaña con un blazer cruzado con cierre y gafas oscuras. La imagen transmite una mezcla de cariño y admiración mutua, destacada por la frase “Feliz día” y tres corazones blancos sobre la toma.

En otra, madre e hija posan con gestos más serios, resaltando la similitud entre ambas. Con el cabello suelto y un maquillaje natural, Charo demuestra seguridad frente a cámara.

Estas fotos confirman la sólida relación entre ambas y la transición de Charo, la hija de Andrés Calamaro y Julieta Cardinali, hacia una nueva etapa, en la que combina juventud, elegancia y una clara vocación por la moda.

