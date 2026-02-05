Julieta Cardinali mostró las mejores fotos de su viaje a Miami con Charo Calamaro: "Vacaciones con mi bebé"

Julieta Cardinali volvió a enternecer a sus seguidores al compartir una serie de imágenes desde Miami junto a su hija, Charo Calamaro. Con la frase “Vacaciones con mi bebé”, la actriz mostró momentos íntimos del viaje que rápidamente cosecharon miles de likes y comentarios.

Madre e hija, cómplices de viaje pese al frío inesperado en Miami.

Lejos de las postales de playa y calor que caracterizan al destino, madre e hija se encontraron con un clima atípico: una ola de frío que obligó a cambiar los outfits y los planes. En las fotos se las puede ver abrigadas, recorriendo la ciudad y disfrutando de paseos urbanos, gastronomía y caminatas.

Charo Calamaro compartiendo días de descanso junto a Julieta Cardinali.

Relax total

Charo, fruto de la relación de la artista con Andrés Calamaro, también compartió algunas imágenes del viaje, donde dejó ver el contraste entre la expectativa de unas vacaciones veraniegas y la realidad de temperaturas bajas.

Paseos, risas y looks de invierno en pleno destino de verano.

A pesar del clima inesperado, ambas aprovecharon cada momento. Las redes se llenaron de comentarios destacando la complicidad entre madre e hija y la naturalidad con la que Julieta muestra estos momentos personales.

Miami, pero con camperas: el detalle que sorprendió en las fotos.

El viaje, que prometía sol y descanso, terminó convirtiéndose en una experiencia distinta, marcada por un fenómeno climático poco habitual en Miami, pero que no impidió que madre e hija disfruten de sus días juntas.

A lo largo del viaje, Julieta Cardinali fue compartiendo pequeñas escenas cotidianas que reflejan el vínculo cercano y relajado que mantiene con su hija. Sin poses forzadas ni producciones armadas, las imágenes transmiten naturalidad y complicidad.

Un viaje distinto, marcado por el clima y la complicidad familiar.

Para muchos de sus seguidores, estas publicaciones volvieron a poner en foco el costado más familiar de la actriz, que cada tanto abre una ventana a su intimidad y deja ver momentos simples, pero significativos.

Charo Calamaro, que mantiene un perfil bajo en comparación con la exposición de sus padres, también fue protagonista silenciosa de las postales, acompañando cada recorrido y compartiendo tiempo de calidad con su madre.

