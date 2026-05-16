Así es el exclusivo viaje de Nequi Galotti por Portugal: naturaleza, moda y relax

Nequi Galotti volvió a conquistar a sus seguidores con una serie de postales soñadas desde Portugal, donde se mostró disfrutando de una experiencia inolvidable como host de un exclusivo viaje de mujeres. Entre paisajes imponentes y caminatas al aire libre, la conductora dejó ver su faceta más aventurera mientras acompañaba al grupo en una travesía que combinó naturaleza, moda y relax.

Nequi Galotti

Así es el exclusivo viaje de Nequi Galotti a Portugal

A través de sus redes sociales, Nequi Galotti compartió las imágenes del recorrido por algunos de los puntos más impactantes del sur portugués, como los acantilados de Sagres, Punta da Piedade y Cabo San Vicente. Allí, el grupo realizó jornadas de senderismo rodeadas de mar y vistas panorámicas que dejaron a todos sin palabras.

“Portugal nos regaló un día inolvidable”, escribió la conductora junto al álbum de fotos donde se la ve disfrutando del paisaje con el grupo que acompañó durante el viaje organizado por empresa de turismo. Además, destacó el rol del guía local, Pedro, quien les compartió detalles sobre la historia de Portugal, sus conquistas, la geografía y la riqueza natural de la región.

Nequi Galotti en Portugal

Pero más allá de los escenarios paradisíacos, hubo un detalle que la modelo quiso remarcar, la experiencia humana detrás del viaje. “Lo mágico fue la alegría de compartirlo juntas, entre risas, aventura y armonía”, expresó, dejando en claro que este nuevo rol como host de viajes la entusiasma cada día más.

En los últimos meses, Nequi Galotti comenzó a mostrarse cada vez más involucrada en este tipo de propuestas turísticas boutique, donde acompaña grupos reducidos y genera experiencias más cercanas y personalizadas. Sin caer en los formatos tradicionales, la figura de la host apunta a crear un clima de confianza y disfrute entre las mujeres que eligen viajar con ella.

Nequi Galotti y su nueva faceta como host de viajes

El look canchero y relajado de Nequi Galotti para recorrer Portugal

Uno de los detalles que más llamó la atención en las redes sociales fue el look que eligió Nequi Galotti para pasear frente al mar. Fiel a su estilo elegante pero relajado, apostó por un outfit cómodo y chic ideal para recorrer destinos costeros sin perder glamour.

El look de Nequi Galotti en Portugal

La conductora lució un jean blanco de corte wide leg que combinó con un top al tono y una chaqueta celeste pastel que le aportó frescura al estilismo. Sumó zapatillas estampadas, lentes de sol negros y un pañuelo de colores anudado al cuello que elevó el look con un toque sofisticado y muy europeo. Además, la modelo completó el outfit con una riñonera chocolate cruzada, perfecta para una jornada de caminata y aventura.