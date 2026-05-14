Nequi Galotti y Teresa Calandra mostraron el look clásico para mujeres de +50 que nunca falla: jeans y blusa

Durante décadas, Nequi Galotti y Teresa Calandra fueron dos de las figuras más reconocidas de la moda y la televisión argentina. Con de un estilo sofisticado y elegante, ambas lograron mantenerse vigentes con el paso de los años gracias a una imagen que siempre priorizó la naturalidad y el buen gusto por encima de las tendencias pasajeras.

Nequi Galotti

Hoy, convertidas también en referentes de estilo para mujeres de +50, Nequi Galotti y Teresa Calandra volvieron a llamar la atención con un look simple pero infalible: jeans oscuros, blusas blancas y accesorios discretos. Una fórmula clásica que demuestra que no hace falta exagerar para verse refinada, moderna y actual.

El look minimalista y sofisticado de Nequi Galotti

Nequi Galotti apostó por una estética urbana y minimalista con una camisa blanca de líneas limpias y corte ligeramente oversized. La prenda, con mangas remangadas, aportó frescura y ese aire relajado que caracteriza a las tendencias vinculadas al “quiet luxury”, donde menos es más.

La combinó con jeans skinny azul oscuro que estilizaron la silueta y botines negros de cuero que elevaron el outfit sin quitarle comodidad. Como complemento, eligió accesorios metálicos plateados que sumaron personalidad y modernidad sin romper la armonía neutra del estilismo. El resultado fue un look elegante y funcional, ideal para quienes buscan prendas versátiles que funcionen tanto para una salida informal como para un encuentro más sofisticado.

Teresa Calandra y la versión más romántica del clásico blanco y denim

Por su parte, Teresa Calandra mantuvo la misma paleta neutra, aunque desde una propuesta mucho más femenina y clásica. La empresaria eligió una blusa blanca con volados y detalles de textura que aportaron movimiento y sofisticación, logrando un estilismo delicado pero actual. La prenda se equilibró con jeans rectos oscuros y zapatillas blancas, una combinación que evitó que el look se viera demasiado formal.

Teresa Calandra

Con una estética relajada y cierto aire parisino, Teresa Calandra demostró que las prendas clásicas siguen siendo grandes aliadas después de los 50. Junto a Nequi Galotti, ambas construyeron una imagen elegante y cercana, donde el verdadero lujo aparece en la simpleza y en saber elegir piezas atemporales.