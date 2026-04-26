Las mejores fotos de la escapada de Nequi Galotti y Evelyn Scheidl a Mendoza y San Juan: viñedos, montaña y pura complicidad

La escapada de Nequi Galotti y Evelyn Scheidl combinó dos de los destinos más impactantes del país: Mendoza y San Juan. A través de sus redes sociales, las modelos y conductoras compartieron postales de unos días donde la amistad, la naturaleza y el buen vivir fueron protagonistas absolutos.

Nequi Galotti y Evelyn Scheidl

Las mejores fotos de la escapada de Nequi Galotti y Evelyn Scheidl a Mendoza y San Juan

La primera parada fue Mendoza de Nequi Galotti y Evelyn Scheidl, más precisamente la zona de Agrelo, un clásico del enoturismo local. “Mendoza, una vez más, fue escenario de un día soñado”, escribió Nequi en su cuenta de Instagram, donde también dejó ver la intimidad del viaje junto a su grupo de amigas. Entre viñedos y paisajes serenos, recorrieron espacios con identidad propia y disfrutaron de la calma que ofrece la región, marcada por la imponente presencia de la Cordillera de los Andes.

Nequi Galotti en San Juan

La espectacular escapada de Nequi y Evelyn

Uno de los momentos más especiales fue el paseo en carruaje, una experiencia típica de las bodegas de alta gama. En las imágenes se las ve avanzando entre caminos rodeados de vides, con tonos otoñales que tiñen el paisaje de amarillos y rojizos, en escenas que combinan naturaleza y sofisticación.

La experiencia mendocina no estuvo completa sin su costado gastronómico. Las conductoras compartieron degustaciones donde el vino fue el gran protagonista, acompañado de tablas de quesos y propuestas simples pero sofisticadas que resaltan los sabores regionales. Además, eligieron hospedarse en un entorno cálido y cercano, donde, según contó Nequi, se sintieron “realmente en casa”.

Nequi Galotti y Evelyn Scheidl recorrieron Mendoza y San Juan

Pero el viaje no terminó ahí. Tras su paso por Mendoza, el grupo emprendió rumbo a Barreal, en San Juan, un destino que, tal como revelaron en su cuenta de Instagram, “aman” y que siempre les regala momentos inolvidables. Fue allí donde se mostraron en una faceta más relajada y en contacto directo con la naturaleza: en algunas postales se las puede ver acariciando caballos, disfrutando del aire libre y de la tranquilidad única que ofrece este rincón de montaña.

Nequi Galotti y Evelyn Scheidl junto a sus amigas en Mendoza y San Juan

Entre viñedos, caminos imponentes y experiencias compartidas, Nequi Galotti y Evelyn Scheidl armaron una ruta perfecta entre Mendoza y San Juan, con postales que reflejan lo mejor del turismo en la región y el valor de viajar en buena compañía.