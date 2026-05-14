Lejos de la actuación, los exitosos negocios de Bianca, la hija de Soy Rada

Bianca Aristarán, la hija de Soy Rada, se posiciona lejos de la actuación con un perfil que combina creatividad y negocios. Su incursión en proyectos propios la llevó a explorar nuevas áreas, desde la moda hasta la producción, consolidando un camino que refleja su intención de seguir creciendo en el ambiente artístico. Con el correr de los años, sumó experiencias que la vinculan tanto con el teatro como con la gestión, construyendo su propio camino.

Bianca, la hija de Soy Rada, combina un perfil artístico y emprendedor lejos de la actuación

Bianca Aristarán construye un recorrido que trasciende el escenario y se expande hacia otros rubros. Con iniciativas que incluyen colaboraciones internacionales y participación en producciones locales, su trayectoria muestra una búsqueda de propuestas que integran arte, gestión y emprendimiento. En este proceso, logró combinar formación académica con proyectos creativos, generando un perfil que se fortalece con cada paso.

Bianca, la hija de Soy Rada

Aunque su nombre comenzó a resonar en el mundo del espectáculo por sus proyectos familiares, en los últimos años la artista desarrolló un perfil ligado a los negocios y a la creación de contenidos que la posicionan como una influencer en crecimiento. Su primera experiencia en este terreno surgió durante un viaje a Nueva York, donde realizó cursos de actuación. En paralelo, colaboró con una marca para lanzar una cápsula de moda curada por ella misma.

A través de su cuenta de Instagram, Bianca Aristarán compartió imágenes de las prendas que seleccionó, integrando estilos para una colección que incluyó pantalones urbanos, camperas, remeras y distintos ítems de vestir. Además de participar en el proceso creativo, se puso en el rol de modelo para mostrar las piezas y compartió imágenes y videos promocionales. Esta iniciativa marcó su incursión en el mundo de la moda, combinando estética y comunicación.

Por otro lado, la hija de Agustín Aristarán suele ser muy activa en sus redes sociales, donde realiza colaboraciones con distintas marcas. Uno de los canjes más destacados fue con una reconocida marca de autos, en una campaña que compartió junto a su padre. Su presencia digital le permite conectar con un público amplio y reforzar su perfil como creadora de contenidos. Con más de 175 mil seguidores en Instagram y una comunidad de 200 mil en TikTok, utiliza estas plataformas para mostrar su día a día, grabar coreografías y compartir actividades y eventos.

El rol emprendedor de Bianca, la hija de Soy Rada, que se combina con su amor por los escenarios

En paralelo a su faceta empresarial, Bianca Aristarán continúa vinculada al mundo artístico. Su debut teatral se dio con Matilda, el musical, donde compartió elenco con su padre, quien interpretó a Agatha Tronchatoro, y con Fernanda Metilli, que se puso en la piel de la Sra. Wormwood. Esta experiencia le permitió consolidarse en el escenario argentino y sumar aprendizajes, impulsando aún más su faceta actoral.

Bianca Aristarán, Soy Rada, Fer Metilli

Sin embargo, la joven no solo siente pasión por las obras; según se conoció, también se desempeña detrás de escena ayudando como productora del espectáculo Tarán, el show de su padre en el Teatro Ópera. Su participación en la producción muestra su interés por conocer y trabajar en distintas áreas del espectáculo, ampliando su formación y experiencia. Desde pequeña, la hija de Soy Rada colaboró en videos de comedia para redes sociales y actuó en el programa de YouTube del artista en Radahouse.

En la actualidad, Bianca Aristarán cursa la Licenciatura en Arte Dramático en la Universidad Nacional de las Artes (UNA), donde profundiza sus estudios y formación académica. A la par, desarrolla proyectos propios como su pódcast Tomalo con pinzas, en el que comparte reflexiones y contenidos con un estilo personal. También mantiene un canal en YouTube, donde sube videos de experiencias personales, desde viajes con sus padres hasta sus cursos de actuación fuera del país.

Bianca Aristarán

Uno de los momentos más emotivos en su carrera como modelo fue una participación junto a su padre y su abuelo. En 2025, los tres formaron parte de una campaña publicitaria por el Día del Padre, donde modelaron distintos looks, reforzando la idea de continuidad familiar en proyectos que combinan arte y comunicación. Esta acción se sumó a su lista de colaboraciones con marcas y mostró cómo integra su vida personal con su perfil público.

Bianca Aristarán

Bianca, la hija de Soy Rada, se consolida lejos de la actuación con un perfil que combina negocios y proyectos creativos. Su recorrido incluye experiencias que la vinculan con la moda y la producción, mostrando cómo construye un camino propio dentro del mundo del espectáculo y el emprendimiento. En este proceso, sumó iniciativas que refuerzan su presencia en distintos ámbitos, integrando formación académica y colaboraciones que amplían su trayectoria.

VDV