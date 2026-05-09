El rotundo cambio de look de Nequi Galotti para festejar su cumpleaños

Nequi Galotti se volvió centro de atención en redes sociales al compartir su paso por la peluquería. Fiel a su estilo, la periodista mostró su experiencia y lo feliz que se retiró del lugar. ¿El resultado? Un cambio de look que cautivó a sus miles de seguidores e inspiró a apostar por un estilo moderno y sofisticado.

Nequi Galotti apostó a una fuerte tendencia capilar y cautivó a sus seguidores

Tras celebrar su cumpleaños número 66, Nequi Galotti decidió pasar por la peluquería para realizarse un cambio de look y compartir todo el proceso con sus seguidores de Instagram. Entusiasmada con esta nueva etapa y lista para festejar con sus seres queridos, la modelo mostró cómo transformó su cabello con un corte moderno, color renovado y una de las tendencias beauty más elegidas del momento.

En el primer video que publicó en sus historias de Instagram, Nequi Galotti apareció junto a su estilista mientras comenzaban a trabajar sobre su melena. Muy divertida y expectante, contó: “Estoy con Nancy que me está cortando con técnicas que trajo de Londres”. Luego, la profesional explicó en detalle qué tipo de transformación estaban realizando: “Sí, es un corte suave que no cambia mucho el largo pero le aporta movimiento”.

Nequi Galotti

Más tarde, Nequi Galotti reveló que además del corte también decidió renovar el color de su pelo. “También me hice color, estoy toda renovada”, expresó feliz frente a cámara, dejando ver parte del proceso de styling. Finalmente, la conductora mostró su gran cambio y lo feliz que quedó al verse en el espejo.

Su cabello apareció visiblemente más luminoso, con un tono rubio claro combinado con finas mechas oscuras que aportaron profundidad y dimensión natural. Nequi Galotti sumó un flequillo abierto y descontracturado que suavizó sus facciones y le dio una imagen fresca y moderna. “Miren qué divino quedó. El color, corte y peinado”, escribió sobre el video final, completamente conforme con el trabajo realizado.

El look tendencia que eligió Nequi Galotti

El cambio de look de Nequi Galotti sigue varias de las tendencias capilares más fuertes de la temporada. Por un lado, el efecto de iluminación natural con mechas finas y difuminadas continúa siendo uno de los estilos más pedidos en peluquerías porque aporta brillo y rejuvenece el rostro sin generar un contraste demasiado marcado.

Por otro lado, el flequillo abierto, también conocido como curtain bangs, se consolidó como uno de los cortes favoritos de celebridades e influencers. Este tipo de fleco, más largo y liviano, enmarca la cara de manera suave y combina perfectamente tanto con peinados relajados como con looks más sofisticados. También, el corte en capas suaves que eligió Nequi Galotti responde a una tendencia actual que prioriza el movimiento natural del cabello y evita las estructuras rígidas o demasiado geométricas. La idea es lograr una imagen elegante pero fresca, donde el pelo conserve volumen, caída y liviandad.

Nequi Galotti

De esta manera, Nequi Galotti se sometió a un rotundo cambio de look para festejar su cumpleaños. Con esta renovación beauty, la presentadora mostró que los cambios sutiles muchas veces logran un gran impacto visual que llaman la atención.