En un universo donde las tendencias beauty se reinventan constantemente, Nequi Galotti vuelve a marcar el pulso con una propuesta que combina elegancia, frescura y naturalidad. A través de su cuenta de Instagram, la conductora compartió un tutorial de maquillaje que rápidamente captó la atención por su simpleza y efectividad, ideal para lograr un look luminoso y sofisticado sin caer en excesos.

Nequi Galotti

Nequi Galotti mostró el make-up infalible para las mujeres +60

El punto de partida fue los ojos, protagonistas absolutos del look. Nequi Galotti apostó por una máscara de pestañas que aporta volumen y definición sin apelmazar, logrando abrir la mirada de manera sutil. Para acompañar, eligió tonos neutros en sombras y delineados suaves que realzan sin endurecer las facciones. El equilibrio entre intensidad y naturalidad es clave en este paso.

Nequi Galotti mostró su maquillaje fresco y sofisticado

Para la piel, la modelo optó por una base liviana que unifica el tono sin recargar, dejando un acabado fresco y luminoso. El resultado es un rostro radiante, con ese efecto “buena cara” que se volvió imprescindible en los looks actuales.

El toque final en la piel llegó con puntos de luz aplicados de forma precisa en zonas como pómulos, ojeras y arco de cupido. Este recurso suma dimensión y potencia la luminosidad natural del rostro. “Porque detrás de cada imagen hay un proceso... y mucha magia”, expresó en su posteo.

Nequi Galotti

Para completar, eligió un labial en tono rosa perlado, que aporta frescura y un acabado delicado. Un detalle sutil que equilibra el maquillaje y suma un aire chic sin esfuerzo. Con este paso a paso, Nequi Galotti demuestra que la clave está en potenciar los rasgos con sutileza. Un look versátil, elegante y fácil de replicar, perfecto tanto para el día como para una ocasión especial.