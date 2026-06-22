Entramos al living de Lionel Messi y Antonela Rocuzzo: doble espacio, sillones futboleros y lámpara de cristal

Lionel Messi y su familia se instalaron en Florida luego de que el capitán de la selección argentina fichara con el Inter Miami. La propiedad donde residen Antonela Roccuzzo, sus hijos y el mejor del mundo, reúne todas las comodidades de una vivienda de alto nivel y se destaca por sus ambientes amplios, luminosos y conectados con el exterior.

Lionel Messi

Uno de los espacios que más llama la atención de la casa de Antonela Roccuzzo y Lionel Messi es el living principal, un ambiente pensado para disfrutar en familia y recibir invitados. Con una decoración moderna y una estética sofisticada, cada rincón parece haber sido diseñado para combinar confort, funcionalidad y elegancia.

Así es el living de Antonela Roccuzzo y Lionel Messi

El living de la casa de Antonela Roccuzzo y Lionel Messi esta diseñada bajo un concepto abierto donde predominan los tonos neutros, los materiales nobles y la luz natural. Los enormes ventanales de piso a techo permiten que el exterior se integre visualmente al ambiente y ofrecen vistas privilegiadas hacia el jardín. La pieza central del espacio es un imponente sofá curvo en color blanco que aporta calidez y suaviza las líneas arquitectónicas del espacio.

Así es el living de Antonela Roccuzzo y Lionel Messi

Otro de los elementos que se roba las miradas en el living de Antonela Roccuzzo y Lionel Messi es la espectacular lámpara. Formada por múltiples piezas, la estructura se asemeja a una nube de cristal y aporta movimiento, brillo y un toque artístico al ambiente. La sensación de amplitud se potencia gracias a los techos altos, el piso de madera clara y la continuidad visual que existe con la cocina integrada, equipada con una isla central y mobiliario en tonos oscuros que generan un atractivo contraste.

Los sillones futboleros que homenajean la carrera de Lionel Messi

Aunque todo el living de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo refleja una estética refinada y contemporánea, existe un detalle que sobresale por su valor simbólico. Junto a uno de los sectores de descanso aparecen dos originales puffs tapizados en blanco y negro que reinterpretan la forma de una pelota de fútbol. Lejos de tratarse de una decoración temática o exagerada, estas piezas fueron incorporadas con sutileza dentro del diseño general de la vivienda.

Así es el living de Antonela Roccuzzo y Lionel Messi

Además de aportar personalidad al ambiente, los puffs rompen con la uniformidad de los tonos neutros y suman un aspecto más relajado y familiar. El resultado es un espacio que combina sofisticación y comodidad, pero que también deja lugar para pequeños elementos capaces de reflejar la historia y la identidad de Antonela Roccuzzo y Lionel Messi.