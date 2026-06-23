Jimena Barón respondió a las críticas y reveló por qué su hijo, Momo, no viajó al Mundial

Jimena Barón estuvo presente en el partido de Argentina contra Austria junto a su pareja Matías Palleiro y el pequeño, Arturo. La ausencia de su hijo mayor, Morrison "Momo", generó todo tipo de especulaciones en redes sociales y la artista se vio obligada a salir a aclarar la razón de la ausencia del preadolecente, que no viajó con ellos a Estados Unidos para el Mundial.

Jimena Barón respondió a los heaters

Jimena Barón suele compartir sus viajes con sus seguidores en Instagram, en mayo publicó sus aventuras en Europa y también, mostró su festejo de cumpleaños en aquellas tierras. En esta ocasión, la cantante volvió a compartir en redes sociales, su viaje a Norteamérica por motivo de vivir el Mundial 2026 y alentar a la selección Argentina; pero lo que más llamó la atención de los usuarios de Instagram, fue que no estaba Momo, el hijo que tiene en común con el exjugador Daniel Osvaldo. A partir de ese momento, la artista recibió todo tipo de cuestionamientos y optó por explicar los motivos.

Jimena Barón junto a su pareja Matías Palleiro y su hijo menor Arturo en el Mundial 2026//Instagram

La cantista de "La cobra" publicó en su cuenta de Instagram su viaje desde Argentina hasta Estados Unidos, mostrando su trayecto en avión, su hospedaje y hasta su llegada al Dallas Stadium para ver el segundo partido de Argentina junto a Matías Palleiro y el pequeño, Arturo. “Cada día te quiero más. Qué lujo ser argentino”, escribió la actriz. Pero lejos de obtener mensajes halagadores, obtuvo críticas por no llevar a su hijo mayor, quien es fanático del fútbol.

Ante las especulaciones, Jimena grabó un video en redes sociales y expuso la ausencia de su primogénito al Mundial 2026. “Tienen que entender que Morrison tiene ya 12 años y está haciendo el ingreso al secundario. Entonces, ya no es un nenito, que falta y no hay problema, tiene que hacer el ingreso”, dijo la artista. Por otro lado, la influencer aclaró que su hijo tiene responsabilidades académicas que debe cumplir. “Está cursando ya en el secundario un día de la semana, entonces tiene responsabilidades. Ya no es un viva la pepa”, sostuvo.

Jimena Barón y su hijo Momo//Instagram

Jimena Barón anunció qué pasará con Momo en los próximos días

En su descargo, Jimena Barón quiso llevar tranquilidad por quienes estaban preocupados por la distancia familiar. Ante esta cuestión, la cantante indicó que si bien Momo no pudo disfrutar del segundo partido de la selección, si tiene previsto viajar a Estados Unidos en los próximos días.

La actriz comentó que su hijo tiene un examen el 1 de julio y luego se sumaría con el resto de la familia para vivir el mundial en Norteamérica. “Igual sí es un viva la pepa porque va a venir y va a faltar. Bastante pepa su vida. Él va a venir, va a viajar”, dijo la cantante entre risas.

Jimena Barón y su hijo Momo//Instagram

De esa manera, Jimena Barón zanjó las especulaciones, respecto a la ausencia de su hijo mayor en el Mundial 2026, dejando en claro que su decisión fue para que Momo cumpla con sus estudios y que en breve disfrutará del evento deportivo como el resto de la familia. Sin embargo, el menor viajará con una agenda adaptada a sus nuevas obligaciones.