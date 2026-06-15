Jimena Barón mostró las remodelaciones de su nueva casa: “Comenzó el caos”

Hace algunos meses, Jimena Barón y Matías Palleiro dieron un importante paso familiar al comprar una casa donde vivirán junto a sus hijos, Momo y Arturo. Desde entonces, la actriz convirtió cada etapa del proyecto en contenido para sus redes sociales, compartiendo desde las decisiones de diseño hasta los debates cotidianos sobre cómo remodelar cada ambiente.

Jimena Barón y Matías Palleiro

Con la naturalidad que la caracteriza, Jimena Barón mantuvo al tanto a sus seguidores de los avances de la propiedad. Ahora, luego de semanas de planificación y tras su reciente viaje a Escandinavia, llegó uno de los momentos más esperados: el inicio formal de las obras que transformarán por completo distintos espacios de la vivienda.

Así inició la remodelación de Jimena Barón

A través de sus historias de Instagram, Jimena Barón documentó el desembarco del equipo de construcción en la propiedad y dejó claro que la tranquilidad quedó atrás. “Comenzó el caos”, escribió junto a las imágenes en las que mostró que los trabajadores habían comenzando con las tareas de demolición. Las escenas reflejaron el costado menos glamoroso de cualquier reforma.

Inició la remodelación de Jimena Barón

El living y la cocina fueron algunos de los espacios más afectados por los primeros trabajos en la casa de Jimena Barón. Aunque el panorama actual esté dominado por el polvo y los escombros, la actriz se mostró feliz por haber iniciado una etapa clave dentro de uno de los proyectos familiares más importantes de los últimos años.

Los cambios que planea Jimena Barón para su nuevo hogar

La remodelación no solo busca modernizar algunos ambientes, sino también adaptar la casa a las necesidades de la familia ensamblada que Jimena Barón construyó junto a Matías Palleiro. Por ese motivo, cada decisión viene siendo analizada y debatida públicamente a través de sus redes sociales. Uno de los temas que más conversación generó en las últimas semanas fue el futuro de un cuarto libre que originalmente iba a convertirse en un gran vestidor. Sin embargo, tras su viaje por Escandinavia, la artista confesó que cambió su visión sobre el consumo y comenzó a replantearse la necesidad de contar con un espacio tan grande destinado exclusivamente a la ropa.

Jimena Barón

Fiel a su estilo, incluso compartió con humor las diferencias de opinión que surgieron con su pareja respecto al destino de ese ambiente. Mientras tanto, la obra continúa avanzando y promete modificar gran parte de la propiedad. Si algo dejó claro Jimena Barón en sus publicaciones es que está dispuesta a mostrar cada paso del proceso hasta convertir la vivienda en el hogar que imaginó para su familia.