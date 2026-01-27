Así es la casa de Luciano Pereyra y Julia Rezzuto en la provincia de Buenos Aires: rústica, campestre y llena de animales

Luciano Pereyra transita una nueva etapa personal acompañado por su flamante esposa, Julia Rezzuto, en un entorno que refleja equilibrio, intimidad y conexión con sus raíces. Entre árboles, luz natural y espacios pensados para habitar en calma, su casa en Luján acompaña el ritmo sereno de su vida actual.

La increíble casa en la que viven Luciano Pereyra y su flamante esposa, Julia Rezzuto

Julia Rezzuto comparte con Luciano Pereyra una cotidianeidad alejada del ruido, en una vivienda que privilegia el aire libre, los materiales nobles y el valor de lo simple. En ese espacio compartido, cada rincón parece haber sido pensado para sostener una forma de vida centrada en el disfrute pausado y genuino.

Luciano Pereyra

Ubicada en la ciudad natal del cantante, la propiedad se convirtió en un verdadero refugio donde el artista encuentra el equilibrio entre su carrera y su vida personal. La casa, de estilo rústico y líneas cálidas, está rodeada de vegetación autóctona y espacios abiertos que invitan al descanso.

Desde el ingreso, un camino de piedras flanqueado por árboles conduce a una construcción de una sola planta, con techos a dos aguas y grandes ventanales que permiten la entrada de luz natural durante todo el día. La elección de materiales nobles como la madera, la piedra y el hierro forjado le otorgan al hogar una estética campestre, sin perder funcionalidad ni confort.

Luciano Pereyra

Uno de los espacios más destacados es el jardín, amplio y cuidadosamente diseñado, donde conviven canteros floridos, árboles frutales y una piscina que se integra con el entorno. Es allí donde Luciano Pereyra suele pasar sus momentos libres, acompañado por Julia Rezzuto y sus inseparables mascotas, entre ellas Poncho y Rocky, dos perros que ya son parte de su universo diario.

Los animales tienen un rol central en la vida de Luciano Pereyra y Julia Rezzuto.

El interior de la casa mantiene la misma línea estética: colores neutros, muebles de madera maciza, textiles naturales y detalles personales que hablan de una vida vivida con calma. La cocina, amplia y luminosa, es uno de los espacios más utilizados por la pareja. Con una isla central y estanterías abiertas, combina lo práctico con lo acogedor.

Luciano Pereyra

El living, por su parte, está pensado para el encuentro: sillones cómodos, una chimenea de hierro y una biblioteca que reúne libros, discos y recuerdos de giras. La habitación principal, ubicada en el ala más privada de la casa, tiene salida directa al jardín y una vista privilegiada del amanecer. Allí, los tonos tierra y los materiales orgánicos crean un ambiente sereno, ideal para el descanso.

Luciano Pereyra

En un entorno pensado para el disfrute cotidiano y el contacto con lo esencial, Luciano Pereyra y Julia Rezzuto continúan construyendo su vida en común. En su casa de Luján, cada espacio parece acompañar una forma de vida serena, rodeada de naturaleza y música.

VDV