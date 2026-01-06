Lejos de la música, el exitoso nuevo negocio de Luciano Pereyra

Luciano Pereyra es, desde hace años, una de las voces más queridas de la música popular argentina. Sin embargo, lejos de los escenarios y de los estudios de grabación, el artista decidió volcar su sensibilidad y su mirada creativa en un nuevo desafío: un emprendimiento vitivinícola que ya empieza a destacarse en el universo del vino premium. Se trata de Re-Cordis, una bodega boutique nacida en el corazón del Valle de Uco, Mendoza.

El proyecto tiene un fuerte componente emocional y encuentra en Luciano Pereyra a uno de sus grandes impulsores. Junto a Javier Abrego e Iván Pillud, el cantante forma parte de una sociedad que eligió ir más allá de un simple negocio. Inspirados en la idea de que “recordar es volver a pasar por el corazón”, Re-Cordis se presenta como una propuesta donde el vino funciona como puente entre la memoria, la amistad y los momentos compartidos.

La impronta de lo vinos

La línea de vinos de Re-Cordis refleja esa búsqueda de sentido que también atraviesa la carrera artística de Luciano Pereyra. Desde Gualtallary, una de las zonas más prestigiosas del Valle de Uco, nacen etiquetas pensadas para expresar el carácter del terroir y el paso del tiempo. El artista se involucró activamente en el concepto del proyecto, aportando una mirada sensible que se traduce en vinos elegantes, profundos y equilibrados.

El portfolio se organiza en distintas líneas que dialogan entre sí. “Espejos” propone vinos frescos y expresivos, “Miradas” suma complejidad y crianza, mientras que “Parpadeo” se posiciona como el vino emblema de la bodega, con potencial de guarda y una identidad marcada. En cada botella se percibe la intención de construir algo perdurable, una idea que conecta directamente con la filosofía personal de Luciano Pereyra.

Una nueva etapa para Luciano Pereyra

Para Luciano Pereyra, Re-Cordis no es solo una incursión empresarial, sino una extensión de su mundo emocional. El artista encontró en el vino una forma distinta de expresión, donde el tiempo, la paciencia y la sensibilidad juegan un rol central.

A futuro, Luciano Pereyra proyecta seguir expandiendo Re-Cordis con una mirada cuidada y auténtica, apostando al enoturismo y a experiencias que conecten al público con el origen de cada vino. Lejos de la música, pero fiel a su esencia, el cantante demuestra que el éxito también puede construirse en silencio, copa en mano y con el corazón puesto en cada detalle.