Se conocieron nuevos detalles del inesperado escándalo de Cecilia Roth en la serie de Moria Casán

Cecilia Roth fue elegida por Netflix para interpretar a Moria Casán en una de las etapas de su vida en lo que será una producción que reflerá la vida de la One. Sin embargo, los productores de la serie biopic no estarían conformes con su trabajo y habrían surgido quejas que no tardaron en trascender a los medios. De hecho, en Intrusos (América) dieron más detalles que causaron gran revuelo.

Por qué se armó polémica con Cecilia Roth en la serie de Moria Casán

La serie de Moria Casán está dando de qué hablar desde que se conoció su rodaje, producido por Netflix. Esta vez, todas las miradas apuntan a Cecilia Roth y los problemas que tendría con la producción por su particular desempeño a la hora de encarar el rol de la diva. Según informaron en Intrusos, la artista llegaría tarde a las grabaciones y esto causó enojo en los productores, no solo por lo que implica esperar con todo un equipo armado, sino por el costo operativo que lleva extender las jornadas para cumplir con las escenas pactadas.

En este sentido, el periodista Daniel Ambrosino reveló: "Terminaron cambiando el horario de citación al mediodía por ella". Luego, aseguró que el talento de Cecilia Roth es indiscutible pero que esto no alcanza. Asimismo, expresó que "no habría onda" con el director Javier Van de Couter.

Cecilia Roth como Moria Casán

En una nota que pasaron en el programa de América se pudo ver a la artista caracterizada como Moria Casán y en el piso generó un fuerte debate sobre lo poco que se parece a la One. Esto mismo le estaría pasando al equipo técnico, compuesto por maquillaje y vestuario, que no estaría conforme con el resultado. "Están haciendo pruebas de cámara todo el tiempo y no la estarían encontrando", contaron.

Los nuevos motivos por los que Cecilia Roth no logra convencer como Moria Casán

La polémica con Cecilia Roth en la serie de Moria Casán, que produce el gigante del streaming y se estrenará en más de 100 países, continúa. Luego de la conductora pusiera paños fríos y defendiera a la artista, salió a la luz más información que la perjudica. “Nos llega mucha información de adentro de la grabación de la miniserie en donde dicen que Cecilia no encuentra el personaje, que no logra habitar la personalidad de Moria Casán”, contó Daniel Ambrosino en Intrusos.

Asimismo, resaltó sobre la falta de parecido entre ellas: “No terminan de lograr el maquillaje, no terminan de lograr el vestuario y no terminan de dar en la tecla para el personaje que tiene Cecilia”. Por su parte, el conductor Adrián Pallares opinó: “Ceclia es muy blanca y muy rubia, pero tampoco está haciendo una imitación”.

Sin embargo, Paula Varela fue más allá de la caracterización y comentó que también tiene que ver con la esencia de la diva: “Toda la gente te dice que Cecilia no tiene la energía de Moria, hay algo que tiene que ver con lo natural”. Todo esto se dio mientras mostraban al aire algunas imágenes de la filmación de la serie de Netflix, en donde se puede ver a la verdadera Moria como si estuviera en medio de un boliche.

Lo cierto es que, tal como informaron, la ficción ya terminó de grabarse y cuenta con otras dos artistas en la piel de Moria Casán: su hija Sofía Gala y Griselda Siciliani, quienes interpretan distintas etapas de la vida de la exvedette. La producción promete recorrer su historia personal y profesional, desde sus inicios hasta su consagración como ícono del espectáculo argentino, con una mirada íntima y sin filtro, fiel a su estilo. De esta manera, se conocieron nuevos detalles del inesperado escándalo de Cecilia Roth en la serie de Moria Casán que sigue generando repercusiones.