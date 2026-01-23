De Luciano Pereyra y Nancy Dupláa a Virginia Elizalde: Claudia Villafañe cumplió 64 años y los famosos le demostraron todo su amor

Claudia Villafañe festejó su cumpleaños número 64 con perfil bajo y junto a su familia. A través de su red social, recibió varios mensajes de parte de sus amigos famosos y se mostró agradecida con ellos por sus amables palabras en una fecha tan especial. Además, sus hijas, Dalma y Giannina, la homenajearon con emotivos posteos.

Claudia Villafañe celebró sus 64 años y recibió una verdadera catarata de mensajes cargados de afecto por parte de amigos y colegas del ambiente artístico. A lo largo del día, las redes sociales se llenaron de dedicatorias que destacaron su calidez humana, su profesionalismo y el cariño que supo construir a lo largo de los años, tanto en lo personal como en lo laboral.

Muchos de los saludos llegaron de parte de figuras con las que mantiene una amistad de larga data, mientras que otros provinieron de artistas que la conocieron a través de su faceta como organizadora de eventos. A través de la empresa que lidera, Claudia Villafañe estuvo al frente de numerosos festejos y celebraciones, un rol en el que se ganó el reconocimiento y la confianza de quienes la convocaron para momentos especiales.

Agradecida por cada muestra de cariño, compartió los mensajes y resposteó las publicaciones en sus historias de Instagram. Entre ellos, se encontraban los de Luciano Pereyra, Nancy Dupláa y Virginia Elizalde, con quienes comparte una sólida amistad. "Selfie con la cumpleañera. Amiga de mi alma, que Dios bendiga este y todos tus días. Te queremos mucho", escribió el cantante.

La actriz, por su parte, recordó uno de los momentos junto a ella y un grupo de colegas. "Gran momento, feliz cumple. Te queremos Claudita", escribió acompañado de un emoji de corazón rojo. La exmodelo la mostró en su rol de empresaria y comentó: "Feliz cumple, por un año lleno de amor y éxitos. Love you".

Con gestos simples y cercanos, dejó en claro lo importante que fue para ella sentirse acompañada en su cumpleaños, reflejando una vez más el vínculo genuino que mantiene con su entorno y el respeto que despierta en el medio. Otras de las celebridades que también quisieron agasajarla en su día con sentidas publicaciones fueron Georgina Barbarossa, Analía Franchín y Susana Roccasalvo.

"Feliz cumple Tatita. Te quiero mucho, a celebrar", escribió la artista. "Feliz todo, te lo mereces", manifestó la periodista. La conductora, por su lado, publicó una imagen reciente de cuando compartieron las grabaciones de Masterchef Celebrity y agregó: "Feliz cumple Claudia querida".

Las palabras de Dalma y Giannina para su madre Claudia Villafañe en su cumpleaños número 64

Dalma y Gianinna Maradona, sus hijas, también se hicieron presentes en las redes sociales para homenajearla en su día. A través de emotivos posteos, compartieron recuerdos familiares, fotos inéditas y palabras llenas de amor, las cuales reflejaron el fuerte vínculo que las une.

"Qué suerte que seas nuestra mamá y la abuela de nuestros hijos. Que los cumplas siempre feliz", escribió Dalma Maradona junto a una imagen de ella junto a Claudia y su hermana en el estudio del programa que condujo su padre, Diego Maradona, en El Trece. La organizadora de eventos no dejó pasar esta postal y sumó orgullosa: "Mi familia".

El posteo de Dalma Maradona para su madre, Claudia Villafañe, en el día de su cumpleaños

Luego, fue el turno de Giannina: "Feliz vida a la mejor madre del mundo. Te amo mamunis". La joven seleccionó una serie de fotografías junto a su madre que la muestra en los viajes que hicieron y los momentos inolvidables junto al Diez. "Y yo más a vos", respondió en sus historias de Instagram.

El posteo de Gianinna Maradona para su madre, Claudia Villafañe, en el día de su cumpleaños

Con estos mensajes cargados de ternura y orgullo, ambas destacaron el rol incondicional que ocupa Claudia Villafañe en sus vidas. Además, su primer nieto Benjamín Agüero se sumó con una postal junto a ella y expresó: "Feliz cumple Tata, espero que la hayas pasado lindo. Te amo y te extraño". Al ver su mensaje, contestó emocionada: "Gracias mi vida, te amo más".

El mensaje de Benjamín Agüero para su abuela, Claudia Villafañe

