Quién es Alejandro Paker, el invitado de Juana Viale que estudió actuación para salir de la pobreza y terminó trabajando con De Niro

Alejandro Paker, el invitado de Juana Viale en la Mesaza de eltrece, sorprendió a todos al contar su historia. El artista, que empezó a estudiar actuación porque en su casa "no había un mango" y terminó trabajando con Robert De Niro, hoy se luce con su obra de teatro en Mar del Plata.

La confesión abrió la puerta a una trayectoria construida a base de vocación, estudio y mucho trabajo, que lo llevó desde Rosario hasta compartir proyectos internacionales vinculados a figuras como Robert De Niro.

Nacido y criado en Rosario, el artista llegó a Buenos Aires a los 20 años con una audición que cambiaría su destino. Se presentó al casting de El jorobado de París, el musical de Pepe Cibrián y Ángel Mahler. De 2.600 aspirantes quedaron apenas 50. Él fue uno de ellos. "Ahí me quedé y ahí empezó todo", recordó en una entrevista con Teleshow en 2023.

Sin embargo, vivir de la actuación no fue inmediato. Mientras se formaba con maestros como Carlos Gandolfo y Raúl Serrano, trabajó de todo: pasó por un estudio de fotografía, una cadena de fast food francés que ya no existe, una AFJP y hasta el área administrativa de una editorial. "Siempre me busqué el trabajo, sobre todo para pagarme los estudios", contó.

Antes de dedicarse de lleno al arte, incluso había comenzado la carrera de Medicina en Rosario. Llegó hasta tercer año, empujado por un mandato familiar. "En casa había que tener un título tradicional", explicó. Aunque finalmente dejó la carrera, admite que la medicina sigue siendo un interés que conserva hasta hoy.

En los últimos años, su carrera tomó un impulso clave de la mano de Gastón Duprat y Mariano Cohn, con quienes trabajó en Mi obra maestra, 4x4 y la serie Nada, la producción que tuvo a Robert De Niro como figura internacional. "No me tocó escena con De Niro, pero fue un golazo igual. Ya me siento parte de la familia Duprat-Cohn", aseguró.

Alejandro Paker y su presente en Mar del Plata

Después de protagonizar junto a Florencia Peña Mamma Mia!, Alejandro Paker se instaló en Mar del Plata para formar parte del elenco de Passión, la marca del engaño, una experiencia que define como profundamente formativa. "Yo aprendí a actuar, pero después hay estilos, géneros, lenguajes. Y a mí me gusta investigar, sigo siendo curioso. Me encanta animarme a incursionar en otros mundos, saltar de un género a otro, trabajar con otros actores y otras construcciones de la profesión", explicó.

En ese camino, destacó especialmente el trabajo en equipo y el aprendizaje diario junto a figuras como Nito Artaza, Hernán Figueroa, Mónica Farro, Nina Escudero, Belén Di Giorgio y el director Cocentino. "Para mí está siendo una escuela… y encima me pagan", dijo entre risas, al referirse a la dinámica de improvisación y al contacto directo con el público. Sobre Nito, fue contundente: "Es muy generoso, entiende que esto se juega en equipo. Es un humorista seguro, que deja lucir al otro y hace que todos disfruten. Eso, en un escenario, es impagable".