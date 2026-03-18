Así es la casa de Viviana Canosa: rodeada de exuberante vegetación, grandes ventanales y chimenea apta para todo el año

Además de su fuerte presencia en los medios, Viviana Canosa también despierta interés por su lujoso estilo de vida y, sobre todo, por su casa. Y es que la conductora eligió una propiedad en Buenos Aires que refleja a la perfección su personalidad, sofisticada, cálida y con carácter.

Así es la casa de Viviana Canosa

Rodeada de exuberante vegetación y con vistas abiertas, la vivienda de Viviana Canosa se destaca por su diseño elegante y su conexión con el exterior. Los grandes ventanales permiten que la luz natural sea protagonista en cada ambiente, generando una atmósfera luminosa y acogedora que combina confort con estética.

Así es el living de la casa de Viviana Canosa

Al ingresar a la casa de Viviana Canosa, se percibe un amplio recibidor con ventanales que enmarcan el paisaje y aportan una sensación de amplitud inmediata. El living principal es uno de los espacios más destacados pues, cuenta con una chimenea ideal para todo el año y una decoración que fusiona piezas modernas con detalles clásicos y toques rústicos.

Así es la casa de Viviana Canosa

La cocina, por su parte, combina diseño y funcionalidad. Con una isla central y electrodomésticos de alta gama, se convierte en un espacio práctico pero también estético, pensado tanto para el día a día como para recibir invitados. El dormitorio principal es un ambiente amplio y luminoso, con vestidor y baño en suite que incluye una bañera de hidromasaje, reforzando la idea de confort y bienestar.

Una terraza con vista y espacios para disfrutar al aire libre

El exterior de la propiedad de Viviana Canosa es otro de sus grandes diferenciales. La casa cuenta con una amplia terraza que ofrece una vista privilegiada de la ciudad, ideal para desconectar o compartir momentos en un entorno relajado.

Así es la casa de Viviana Canosa

Además, la propiedad de Viviana Canosa dispone de una zona de estar al aire libre, piscina y espacio de parrilla, pensados para reuniones y encuentros sociales. Todo el conjunto refuerza el concepto de una casa que no solo se destaca por su diseño, sino también por su capacidad de adaptarse a distintos momentos del día y del año, siempre con un sello elegante, cálido y funcional.

NA