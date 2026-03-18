Facundo Arana y María Susini juntos: la foto que demostraría su nuevo acercamiento

A mediados de enero de 2026, se conoció la noticia de que Facundo Arana y María Susini se habían separado. Aunque ambos se habían mostrado juntos en sus redes sociales a causa de acuerdos comerciales con su imagen y una importante empresa de automóviles, el actor, días después, confirmó lo cierto es que en las últimas horas se viralizó una foto en donde se los ve juntos.

La foto que confirma la reconciliación entre Facundo Arana y María Susini

El pasado viernes, Facundo Arana y María Susini asistieron a un bar en Mar del Plata. Allí el artista presentó su show en vivo, mientras que la conductora ofició de espectadora. De acuerdo con la imagen que compartió el periodista Fede Flowers en su cuenta de X (ex Twitter), ella lo miraba animosamente mientras él llevaba a cabo su concierto. Asimismo, tras esta presencia inesperada entre el público, la expareja compartió una cena con amigos y personas del entorno íntimo, donde habrían hablado con mucha jocosidad.

María Susini y Facundo Arana | Créditos: Cuenta de Fede Flowers

Como era de esperarse, las redes sociales no tardaron en reaccionar ante la cercanía entre los papás de India, Yaco y Moro, asegurando una posible reconciliación entre ellos. No obstante, ninguno de los dos protagonistas de la postal salió a brindar explicaciones a la prensa, dejando abierta al imaginario de los cibernautas y curiosos la posibilidad de una segunda oportunidad entre ambos.

Por su parte, a juzgar por las instantáneas difundidas desde la cuenta del periodista de espectáculos, Susini se sentó en primera fila y escuchó atenta el evento musical de su (reciente) exmarido. Además, quienes estuvieron pendientes de sus movimientos, en todo momento se los pudo observar distendidos y disfrutando de la velada, con una cercanía que llamó la atención y no pasó desapercibida.

María Susini mira el show de Facundo Arana | Créditos: cuenta de Fede Flowers

María Susini y Facundo Arana, el amor después del amor

Cuando trascendió la información de la separación de María Susini con Facundo Arana, todas las miradas recayeron en los motivos de la ruptura, ya que esta era una de las parejas más consolidadas del medio. Sin embargo, a fines de enero en LAM (América TV) Pepe Ochoa reveló que entre ellos, el matrimonio no funcionaría más. “Ellos, obviamente, se quieren mucho e intentaron seguir adelante, pero hoy ya no funcionan como pareja”.

En esta línea, aseguró que no se trata de terceros en discordias ni conflictos graves, sino el final de una etapa familiar. Por esta razón, los dos decidieron mantener los lazos de cordialidad y buena relación por respeto a los tres hijos que tienen en común y a la historia compartida. “Se muestran juntos porque no hay ningún problema, pero el amor se terminó”, señaló.

Facundo Arana y María Susini | Instagram

Por el momento, ni Facundo Arana ni María Susini confirmaron oficialmente una reconciliación, aunque las imágenes recientes reavivaron las versiones sobre un posible acercamiento. En este contexto, el vínculo entre ambos continúa rodeado de especulación, mientras mantienen un perfil bajo -y a un hermetismo absoluto- y evitan hacer declaraciones públicas. Así, la evolución de la relación queda sujeta a sus propios tiempos, en medio del interés mediático que sigue de cerca cada uno de sus movimientos.

NB