Georgina Barbarossa arremete contra Viviana Canosa: “No te metas con una persona que no se puede defender”

CARASTV

En una charla íntima con Héctor Maugeri para +CARAS, Georgina Barbarossa volvió sobre una herida que nunca terminó de cerrar. La conductora habló con firmeza y dolor contenido cuando se refirió a las declaraciones de Viviana Canosa sobre su marido, el Vasco. Recordó que esas insinuaciones no solo eran falsas, sino profundamente injustas con alguien que ya no puede responder. “No te metas con una persona que no se puede defender”, disparó, con esa mezcla de carácter y sensibilidad que la define.

Georgina explicó que las acusaciones estaban basadas en versiones inventadas y malas intenciones. Contó que el Vasco había atravesado una adicción y que había pedido ayuda, internándose dos veces en clínicas especializadas. “¿Que tuvo un problema? Sí. ¿Que logró salir adelante? También”, insistió, marcando la diferencia entre una enfermedad y un delito. Y repitió que su marido fue un hombre noble, buen padre y una persona de principios.

Georgina Barbarossa en +CARAS

Georgina Barbarossa contra Viviana Canosa: “Vasco tenía una adicción, pero no era narco”

Maugeri quiso saber qué fue lo que más la impactó de los dichos de Canosa. Georgina recordó el momento con claridad quirúrgica: “Me dijo: ‘Callate, porque si no voy a hablar de lo que trabajaba tu marido’”. La frase todavía le duele, porque apunta a un punto delicado de su historia personal. “Yo defendí a Lizy, y me cayó a mí”, explicó, dejando en evidencia el origen del enfrentamiento. Y agregó que lo más doloroso no fue la amenaza en sí, sino que se haya usado la memoria del Vasco como herramienta para lastimarla.

Georgina se tomó un segundo para respirar antes de aclarar lo que considera imprescindible. “Vasco era adicto. Estuvo internado por drogas y alcohol, pero no era narco, como insinúa Canosa”, remarcó con firmeza. Explicó que la adicción es una enfermedad y que combatirla requiere fuerza, coraje y mucha constancia. Y resaltó que su marido había enfrentado ese proceso con dignidad, apoyo familiar y un enorme deseo de sanar.

Georgina Barbarossa y Héctor Maugeri

Georgina Barbarossa: “Mi marido salió adelante con dignidad; no voy a permitir que lo manchen”

La actriz lamentó que en redes sociales circulen versiones maliciosas que deforman la realidad. “Hay gente con mala leche que repite cualquier cosa”, dijo, sin rodeos. También confesó que esos comentarios no solo la dañan a ella, sino a sus hijos, que vivieron una historia extremadamente dura. “No te metas con mis hijos, no te metas con mi familia”, pidió, marcando un límite emocional y humano que no está dispuesta a negociar.

Para cerrar, Georgina volvió a nombrar al Vasco como si todavía estuviera presente en la conversación. Lo recordó como “un amigazo” y “un padrazo”, alguien que luchó, cayó, se levantó y volvió a empezar. “Fue un hombre de bien”, afirmó en +CARAS, sin dejar lugar a dudas. Y concluyó con esa frase que resume todo lo que intentó transmitir: “No lo ensucies. No se lo merece”.