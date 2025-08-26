Rodrigo Lussich sobre Viviana Canosa: “La adoro, pero es una provocadora incansable”

En una nueva entrega de +CARAS (CARAS TV), Héctor Maugeri recibió a Rodrigo Lussich, actual conductor de Intrusos, el programa de espectáculos que cumple 25 temporadas al aire. Fiel a su estilo ácido, histriónico y frontal, el periodista opinó sin filtros sobre algunos de sus colegas más reconocidos: Viviana Canosa, Ángel de Brito y Jorge Rial.

Rodrigo Lussich sobre Viviana Canosa

Hacia el final de la entrevista, Maugeri lo invitó a opinar sobre las figuras más emblemáticas de la farándula y la televisión argentina. Con una fotografía de fondo, Lussich juzgó a Viviana Canosa y no dudó en marcar su dualidad: “La adoro a nivel personal, pero es una provocadora incansable. Termina pagando un precio demasiado alto porque se le va la mano”.

Cuando se le consultó si volvería a trabajar con ella, respondió: “Si algún proyecto cuadrara, volvería a trabajar con todo el mundo. Por una cuestión de crecimiento personal y profesional. Salvo compartir un streaming o algo donde seamos más pares, no sé si habría posibilidad”.

Rodrigo Lussich y la paz con Ángel de Brito

Ángel de Brito tampoco quedó fuera del análisis. Sobre el conductor de LAM, con quien mantuvo momentos de fuertes encontronazos, expresó que su relación fue ecléctica. "Con él he pasado amores y odios. Hubo momentos en los que le tuve mucha bronca. Hay cosas de él que no me gustaron”, recordó.

Al ser consultado sobre su capacidad de perdonar, Lussich fue claro y reclamó: “Sí. Pero él nunca me pidió perdón porque él es bravo y yo también. Hoy estoy en un momento de armonía, me saqué las ganas de confrontar. Ahora estamos en un momento de paz”.

Jorge Rial, entre la gratitud y el desencuentro

Finalmente, habló de Jorge Rial, con quien compartió años en Intrusos y a quien le dedicó palabras de reconocimiento. “Siempre quise laburar con Rial. Cuando me llamó para Intrusos no tuve problema en volver a ser panelista, yo venía de conducir. Él me dio un lugar destacado, una sección propia con Los Escandalosos. Fue muy generoso”, comentó.

Sin embargo, también marcó un distanciamiento tras su salida del ciclo: “Después, cuando nos fuimos a Canal 13, él estuvo mal. Tuvo una actitud fea con Adrián (Pallares). Dijo cosas que no tendría que haber dicho y a mí eso me enojó”.

De esta manera, con su estilo filoso e irreverente, Rodrigo Lussich habló en +CARAS sobre Viviana Canosa, Ángel de Brito y Jorge Rial, y dejó definiciones picantes sobre tres figuras clave de la televisión argentina.

