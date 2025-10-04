Georgina Barbarossa se refirió a las fuertes acusaciones que hizo Viviana Canosa contra Miguel Ángel “El Vasco” Lecuna, quien fue marido de la actriz y murió en 2001. En una entrevista con Ángel de Brito en su ciclo de streaming, la conductora contó que esperaba cruzarse a la periodista en la gala de los Martín Fierro 2025 para decirle en la cara lo que piensa de las declaraciones que realizó en abril pasado.

Georgina Barbarossa reveló las amenazas de Viviana Canosa: "Esperaba cruzármela en los Martín Fierro"

En medio de las denuncias contra Lizy Tagliani, Viviana Canosa había cuestionado el motivo del fallecimiento de Miguel Ángel “El Vasco” Lecuna, quien fue esposo de Georgina Barbarossa durante más de dos décadas y tuvieron dos hijos. Su muerte en 2001 se debió a un hecho de inseguridad, tal como contó siempre la actriz, pero la comunicadora dio a entender que estaba involucrado en "algo ilegal".

“Georgina, todo bien con vos, pero no me hagas contar de qué trabajaba tu marido. Dale, no jodas, no se hagan los éticos ni los morales, porque todos nos conocemos el c...“, lanzó al aire Viviana Canosa en el programa que tenía en eltrece y el cual fue levantado poco después. Estas acusaciones le molestaron a Georgina Barbarossa y en su momento aseguró en Intrusos que "es un tema muy bajo".

Georgina Barbarossa

Esta semana, la artista estuvo invitada a Ángel responde, el ciclo de streaming de Ángel de Brito en Bondi Live, y recordó las duras acusaciones de Viviana Canosa. "Ya que estamos sacando mier... del balde. Me dolió mucho cuando ella empezó a hablar mal de Lizy y de todo el mundo, de Telefe...", manifestó y contó qué le había dicho la presentadora: "Me dijo 'y vos Georgina callate porque sino yo voy a decir...". En ese instante, el conductor la interrumpió para preguntarle: "¿A vos también te amenazó Canosa?".

Fue entonces que Georgina Barbarossa, contestó: "Sí, dijo 'yo no voy a decir de qué trabajaba tu marido...". Acto seguido, Ángel de Brito quiso aclarar los rumores que comenzaron a girar después de las palabras de Viviana Canosa. "Decían que era narco", contó. Y la conductora sumó: "Decían que era narco y Vasco no lo era". El periodista de LAM, por su parte, dijo que "siempre se habló así en tinieblas que era un ajuste de cuentas, que él vendía droga". Por esta razón, ambos dejaron en claro que esta versión no es cierta.

Viviana Canosa

Además, Georgina Barbarossa sumó: "Pero mi amor yo no hubiese tenido que trabajar y romperme el cu... toda mi vida". Luego, dijo que esperaba cruzársela en la gala de APTRA: "Ensuciar así el nombre de Vasco y señora Viviana Canosa que usted lo ensucie de esa manera, yo pensé que me la iba a encontrar en el Martín Fierro".

Ángel de Brito no dudó en comentar que Viviana Canosa "se esconde de esos eventos" y que "no va porque tiene un muerto en cada mesa". En este sentido, Georgina Barbarossa reveló que deseaba verla allí para aclarar las cosas: "Quería verla para decirle todo lo que pienso personalmente. Me gustaría decírselo porque no tenía un argumento válido".

De esta manera, Georgina Barbarossa reveló las amenazas de Viviana Canosa y se sinceró en una charla con Ángel de Brito, en la que aseguró que deseaba enfrentarla por sus polémicos dichos sobre Miguel Ángel “El Vasco” Lecuna, su marido fallecido. "Esperaba cruzármela en los Martín Fierro", contó.